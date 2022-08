Pisa: cade da spallette Arno per aiutare amica, grave 26enne

By

E’ in gravi condizioni ma non in pericolo di vita lo studente di 26 anni che ieri sera, nel tentativo di mettere in salvo un’amica che si era coricata sulle spallette dei lungarni del centro storico di Pisa, ha perso l’equilibrio precipitando di alcuni metri e cadendo sulla banchina in cemento sottostante.

Il giovane è stato soccorso dal 118 e da una pattuglia della polizia dopo avere riportato ferite piuttosto gravi nella caduta. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti il fatto è avvenuto attorno alle 1:30: la ragazza, che sembra avesse bevuto, si sarebbe coricata sulla spalletta in un modo che il 26enne ha ritenuto pericoloso per la sua incolumità, ma nel tentativo di riportarla in posizione più sicura ha scavalcato il parapetto e ha perso l’equilibrio precipitando rovinosamente sulla banchina lungo il letto del fiume.