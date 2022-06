Pisa, precipita da spallette Arno, grave una 22enne

Pisa, una 22enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dopo essere precipitata dalle spallette sull’Arno, all’altezza del ponte della Fortezza, in centro, intorno a mezzanotte e mezzo.

L’incidente è avvenuto nella notta della Luminara, la festa cittadina che si svolge a Pisa la sera del 16 giugno di ogni anno, alla vigilia di San Ranieri, patrono della città, e che rientra nei festeggiamenti del Giugno Pisano.

La giovane ha riportato lesioni e fratture ma da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Non ancora chiara la dinamica della caduta ma, secondo quanto si è appreso la giovane avrebbe accidentalmente perso l’equilibrio e sarebbe precipitata da un’altezza di oltre 5-6 metri.

Sul posto per prestarle soccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una delle due squadre precauzionalmente dislocate sul fiume per accelerare i tempi d’intervento visto che i lungarni erano affollati da decine di migliaia di persone presenti per assistere alla Luminara, manifestazione che si volge alla vigilia di San Ranieri, patrono della città. Riguardo al bilancio degli interventi dei sanitari in occasione della Luminara, il numero di persone che hanno avuto accesso al posto medico avanzato per condizioni di urbiachezza e altri malori è stato comunque inferiore rispetto alle edizioni pre Covid.