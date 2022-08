Prato: questore chiude circolo sparatoria per 40 giorni

Il circolo di Prato est, teatro della sparatoria di due giorni fa, rimarrà chiuso per 40 giorni per decisione del questore di Prato Giuseppe Cannizzaro.

Il provvedimento, si spiega dalla questura, è stato notificato stamani: dispone la

sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande e di intrattenimento nel circolo. L’attività, gestita da un 52enne di origini cinesi, già in passato è stata oggetto di provvedimenti di sospensione, l’ultimo a marzo scorso, finendo “sotto la lente d’ingrandimento delle forze di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti: negli ultimi due anni, nel corso dei controlli volti a verificare il rispetto della normativa sanitaria”, il locale “è stato sanzionato più volte, in quanto il personale intervenuto aveva rinvenuto all’interno un ingente quantità” di droga “destinata all’uso dei clienti”. Quanto poi accaduto due giorni fa “è indice dell’abituale presenza nel circolo di avventori dediti alla reiterazione di condotte indecorose ed illecite, sfociate in un episodio pregiudizievole per l’incolumità pubblica”.

Pertanto, il questore Giuseppe Cannizzaro ha emesso il provvedimento in urgenza di sospensione dell’attività per 40 giorni, ai sensi dell’art. 100 Tulps”: la misura adottata, di carattere cautelare, “si propone la finalità di evitare che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio agevolasse la sussistenza delle condizioni di pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica”.