Gio 11 Set 2025
ToscanaPoliticaPd, caso 'Luca': si ritira candidata al posto assessora esclusa nel...
ToscanaPolitica

Pd, caso ‘Luca’: si ritira candidata al posto assessora esclusa nel pisano

By Domenico Guarino
Sonia Luca

 “Ritiro la mia disponibilità ad essere candidata al consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione di Pisa”. Lo scrive in una lettera indirizzata alla segretaria del Pd, Elly Schlein, e per conoscenza al segretario regionale Emiliano Fossi e al commissario della federazione pisana, Vinicio Peluffo, Katia Lazzereschi, la candidata dem di 69 anni a sorpresa inserita nei giorni scorsi nella lista delle regionali varata dalla direzione regionale al posto della giovane assessora di Pontedera Sonia Luca.

La decisione è stata comunicata dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla mancata candidatura dell’assessora di Pontedera  Sonia Luca  che hanno portato all’autosospensione dal partito dei dirigenti locali, del sindaco di Pontedera, di alcuni assessori e consiglieri comunali. “In queste ore – ha scritto l’ormai ex candidata – è emersa con forza l’esigenza di dare voce e rappresentanza alla comunità di Pontedera oggi priva di riferimento. È con senso di responsabilità che, condividendo lo spirito di quanto emerso, sono a comunicare con questa lettera di ritirare la mia disponibilità ad essere candidata al consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione di Pisa”. A questo punto dunque la lista dem del collegio pisano, a poco più di 24 ore dalla scadenza dei termini di presentazione delle liste conta sette candidati su otto.

“Condivido le vostre valutazioni e le vostre preoccupazioni e ritengo che l’esclusione di Sonia Luca dalle liste Pd per le prossime elezioni regionali abbia generato una frattura in un territorio da sempre molto importante per la provincia di Pisa e per tutta la Toscana che non può essere sottovalutata”. Questo quanto aveva affermato stamattina, in una lettera aperta, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, rispondendo così all’appello rivolto a lui e all’assessora regionale, Alessandra Nardini, dal segretario dem di Pontedera Francesco Papiani.

Mazzeo sottolineava  che per “costruire le condizioni migliori perché il presidente Eugenio Giani e il Pd possano fare il miglior risultato possibile nella nostra provincia è fondamentale, come il Pd ha sempre fatto, avere liste forti e pienamente rappresentative dei territori, valorizzando il contributo di tutte le comunità”. E rispetto alla “disponibilità di Katia Lazzereschi, che ringrazio, a fare un passo indietro per permettere a Sonia Luca di entrare in lista” Mazzeo ritiene che “potrebbe essere una soluzione in grado di recuperare quel rapporto di unità e credibilità” chiesta proprio dai dirigenti di Pontedera

 

 

