Azzurre volley mondiali, Mazzeo ‘successo parla anche toscano’

“Le giocatrici azzurre di volley sono state semplicemente immense: grazie a loro ci sentiamo tutti con l’Italia campioni del mondo”. Così la sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro e e il consigliere delegato allo sport Nicola Armentano esprimono in particolare le loro congratulazioni e della Metrocittà a Ekaterina Antropova, pallavolista azzurra nella Savino Del Bene, e alla Federazione, e al vice presidente federale Elio Sità, dirigente sportivo e presidente de Il Bisonte Firenze.

“Sarà una grande piacere per la Metrocittà ospitarli in Palazzo Medici, in un prossimo Consiglio, per un momento istituzionale di festa e ringraziamento – affermano ancora Funaro e Armentano -. Vincere non è mai semplice, ancor di più quando si è favoriti e per questo si può scivolare. La vittoria è merito anche del team e di una dirigenza che sostiene e supporta queste campionesse. Ogni squadra vincente è di esempio per tutti, in ogni percorso”.

“Siete straordinarie, ragazze! Dopo l’oro olimpico arriva anche l’oro mondiale: un trionfo che scrive la storia della pallavolo italiana. Un successo che parla anche toscano, con Kate Antropova, Stella Nervini, Sarah Fahr e la pisana Carlotta Cambi (foto): siete la nostra forza, il nostro esempio, il nostro orgoglio! Un anno magico e indimenticabile che, sotto la guida di Julio Velasco, porta la pallavolo italiana, e la nostra Toscana, sul tetto del mondo!” Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo dopo la vittoria dell’oro mondiale da parte della Azzurre della pallavolo, battendo in finale la Turchia 3-2.

“Dopo ventitré anni d’attesa, la nazionale femminile di pallavolo è campione del Mondo, dopo la palpitante gara con la Turchia e fra le ragazze di Velasco che hanno centrato questo prestigioso traguardo c’è anche Carlotta Cambi di Montopoli. Complimenti, dunque, a Carlotta per aver contribuito, quando è stata più volte chiamata a gestire il pallone in cabina di regia, a questo strepitoso successo che lancia, dunque, anche un pezzo della provincia di Pisa sul tetto mondiale del volley rosa”. Lo afferma in una nota Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale toscano della Lega, che parla di “grande festa a Montopoli”