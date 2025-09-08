Controradio Streaming
Lun 8 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaM5s, gli iscritti approvano le liste regionali per la Toscana
ToscanaPolitica

M5s, gli iscritti approvano le liste regionali per la Toscana

By Redazione
GIUSEPPE CONTE, LEADER MOVIMENTO 5 STELLE Foto Imagoeconomica

Gli iscritti del Movimento 5 Stelle della Toscana hanno approvato, con 1.020 voti favorevoli e 385 contrari, la proposta di liste dei candidati per le prossime elezioni regionali: su 5.211 aventi diritto al voto nella consultazione, che si è tenuta ieri, hanno votato in 1.405, il 26,96%. Il M5s fa parte della coalizione che sostiene la ricandidatura di Eugenio Giani a governatore.

Il Consiglio nazionale del Movimento ha espresso parere favorevole per la deroga nei confronti di Irene Galletti, capogruppo uscente, che ha già svolto due mandati consecutivi in Consiglio regionale, e che sarà nuovamente candidata in tre collegi: Lucca, Pisa e Massa Carrara dove figura come capolista. Gli altri capilista sono Tommaso Pierazzi (Arezzo), Luca Rossi Romanelli (Firenze 1), Roberto Grandis (Firenze 2), Matteo Ferrante (Firenze 3), Lorenzo Vignozzi (Firenze 4), Luca Giacomelli (Grosseto), Francesca Fabbiani (Livorno), Claudio Loconsole (Lucca), Simone Magnani (Pistoia), Chiara Bartalini (Prato), Bonella Martinozzi (Siena).

Articolo precedente
Azzurre volley mondiali, Mazzeo ‘successo parla anche toscano’
Articolo successivo
Detenuta suicida a Sollicciano, il legale: “Fallimento della società”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30612Cronaca18280Politica4072Cultura & Spettacolo3811Diritti2561Sanità2519

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI