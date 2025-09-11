Controradio Streaming
Gio 11 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaDirittiRibeira (UE): “Israele rispetti il diritto internazionale!”
ToscanaDirittiPolitica

Ribeira (UE): “Israele rispetti il diritto internazionale!”

By Domenico Guarino
teresa ribeira

Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Teresa Ribera, parlando con i giornalisti a margine di una sua visita oggi a Firenze.

“Le possibili sanzioni contro Israele? Noi condanniamo qualsiasi forma di terrorismo ovunque. Ma ci aspettiamo un Paese che deve attenersi ai principi del diritto internazionale, che rispetti i diritti umani e lo stato di diritto a livello globale, così come il diritto umanitario”. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Teresa Ribera, parlando con i giornalisti a margine di una sua visita oggi a Firenze.

 “Se ho fiducia nell’Europa? Sì, certo. Credo sia molto importante capire che abbiamo tutti bisogno di questa fiducia da parte dei cittadini europei”, “penso anche che qualsiasi cittadino si aspetti di vedere messaggi a difesa dei diritti umani e dei valori umani” ha detto Ribera, i merito alle incertezze geo-politiche.

    “Dobbiamo fare e agire in coerenza con ciò che predichiamo e cioè difendere i valori internazionali, il diritto internazionale, i diritti umani e dei cittadini”, ha aggiunto Ribera che ha sottolineato come sia necessario “contrastare l’uso di strumenti che vengono impiegati contro la popolazione civile”.

Articolo precedente
Pd, caso ‘Luca’: si ritira candidata al posto assessora esclusa nel pisano

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30634Cronaca18302Politica4080Cultura & Spettacolo3815Diritti2565Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI