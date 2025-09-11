Ribeira (UE): “Israele rispetti il diritto internazionale!”

Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Teresa Ribera, parlando con i giornalisti a margine di una sua visita oggi a Firenze.

“Le possibili sanzioni contro Israele? Noi condanniamo qualsiasi forma di terrorismo ovunque. Ma ci aspettiamo un Paese che deve attenersi ai principi del diritto internazionale, che rispetti i diritti umani e lo stato di diritto a livello globale, così come il diritto umanitario”. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Teresa Ribera, parlando con i giornalisti a margine di una sua visita oggi a Firenze.

“Se ho fiducia nell’Europa? Sì, certo. Credo sia molto importante capire che abbiamo tutti bisogno di questa fiducia da parte dei cittadini europei”, “penso anche che qualsiasi cittadino si aspetti di vedere messaggi a difesa dei diritti umani e dei valori umani” ha detto Ribera, i merito alle incertezze geo-politiche.

“Dobbiamo fare e agire in coerenza con ciò che predichiamo e cioè difendere i valori internazionali, il diritto internazionale, i diritti umani e dei cittadini”, ha aggiunto Ribera che ha sottolineato come sia necessario “contrastare l’uso di strumenti che vengono impiegati contro la popolazione civile”.