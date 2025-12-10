www.controradio.it Palestina, minacce di morte al sindaco di Vicchio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Il sindaco di Vicchio sotto minaccia di morte e aggressioni verbali per aver esposto la bandiera della Palestina sull’albero di Natale e aver concesso la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese.

Il Sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri decide di esporre la bandiera della Palestina in cima all’albero di Natale, che si trova proprio nel cuore della cittadina del Mugello. L’iniziativa si iscrive in una campagna della Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese. Apriti cielo. Critiche pesanti fuori e dentro il partito e soprattutto aggressioni verbali e minacce di morte dirette puntualmente al primo cittadino. Ma Tagliaferri non si ferma qui. Annuncia di voler conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale per la Palestina Francesca Albanese, dopo la scelta diversa fatta dal Comune di Firenze. E poi attacca un pezzo del suo partito, il Pd, rappresentato da Graziano Delrio che sta presentando una proposta di legge che rischia di far passare come antisemitismo ogni critica al governo israeliano. Il sindaco di Vicchio si appella alla segretaria del Pd Schlein e si dice pronto ad accompagnare personalmente fuori dal partito l’ala riformista. Tre passaggi che mettono Tagliaferri nella bufera politica, mentre a Firenze si vota un testo, frutto delle divisioni tra schleiniani e riformisti sostitutivo della cittadinanza alla Albanese e mentre l’associazione Italia Israele presenta un esposto alla Prefetta di Firenze per chiedere l’immediata rimozione della bandiera palestinese esposta su Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della Regione. Tecnicismi a parte, violerebbe il principio di neutralità delle istituzioni, dicono. Il simbolo, la bandiera che rappresenta il popolo palestinese, a prescindere dalle appartenenze politiche, continua a dividere gli schieramenti politici e i partiti al loro interno.