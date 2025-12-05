Firenze:  non cittadinanza ma un’iniziativa pubblica per Albanese

La commissione pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), è stata convocata per il 10 dicembre alle ore 10.30 nella sala di Firenze Capitale. Secondo quanto appreso l’obiettivo di Dmtrji Palagi, SPC, è invitare in presenza Albanese, il riferimento nell’atto ad “attribuire valore” vuole essere proprio un invito ad un evento a lei dedicato.

Invitare il presidente del Consiglio comunale di Firenze Cosimo Guccione “a attribuire valore alla relatrice dell’Onu” Francesca Albanese, “colpita da ingiuste sanzioni, organizzando quanto prima un’iniziativa istituzionale pubblica di conoscenza del report che mette in luce le diverse responsabilità nei crimini verso Gaza e la Cisgiordania”: è questo il testo emendato, dopo le richieste del Pd, della risoluzione proposta in commissione pace di Palazzo Vecchio da sulla “solidarietà e valorizzazione del ruolo come relatrice Onu di Francesca Albanese”. La risoluzione dovrebbe essere votata la prossima settimana dalla commissione Pace.

In un primo tempo l’atto, proposto a luglio e discusso mercoledì scorso, presentava la richiesta di conferire ad Albanese la cittadinanza onoraria. Nel documento emendato si esprime “solidarietà e apprezzamento del lavoro svolto da Albanese, in particolare in qualità di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori occupati palestinesi” e “condanna per la scelta dell’amministrazione Trump di sottoporre a sanzioni una figura istituzionale per il suo impegno di carattere internazionale, su mandato delle Nazioni Unite, chiedendone il ritiro”.

Si esprime infine “interesse” per il report pubblicato nell’estate del 2025 ‘Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio’ dalla relatrice speciale Francesca Albanese.

“Rimane in piedi tutta la sostanza su cui abbiamo insistito mercoledì – ha commentato Palagi -. Riconoscimento di quel che avviene in Palestina, del report e dei suoi contenuti, della relatrice speciale. Non solo non deve andare in esilio, ma è la benvenuta in questa città”

La commissione pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), è stata convocata per il 10 dicembre alle ore 10.30 nella sala di Firenze Capitale. Secondo quanto appreso l’obiettivo di Palagi è invitare in presenza Albanese, il riferimento nell’atto ad “attribuire valore” vuole essere proprio un invito ad un evento a lei dedicato.

In Consiglio comunale potrebbe essere proposto anche nelle prossime settimane un ordine del giorno dove comunque c’è la richiesta della cittadinanza onoraria a Albanese