Commissione per cittadinanza a Francesca Albanese annullata: Spc, “minata autonomia del Comune di Firenze”

“Chiederemo incontri e spiegazioni. La sovranità di un’assemblea elettiva e delle sue commissioni deve garantire il confronto pubblico, si peggiora il clima ma rilanceremo il dialogo”, lo dichiara Dmitrij Palagi – Sinistra Progetto Comune. Oggi la commissione consiliare si sarebbe dovuta riunire per esaminare la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina e i territori occupati.
Di seguito il comunicato diffuso da Palagi.
“Oltre un milione di persone manifesta a Roma, decine di migliaia di persone attraversano le piazze e le vie di Firenze da settimane, ma il Comune di Firenze questa mattina si mostra impermeabile al resto della Città. Peggio, si mostra permeabile a dinamiche non chiare, su cui invece pretendiamo chiarezza.
La nostra mozione per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese è dell’11 luglio. Non abbiamo chiesto noi la sua calendarizzazione nella settimana del voto delle elezioni regionali.
Scegliere di annullare la seduta di oggi senza fornire motivazioni indebolisce la tenuta democratica della nostra istituzione e rischia di far crescere la rabbia in Città.
Per questo esprimiamo un sentimento di forte indignazione, proprio mentre sulla pelle del popolo palestinese si continua a consumare una strage e il Governo di Israele agisce nella più piena impunità di fronte a qualsiasi elemento di diritto internazionale.
Occorre anche responsabilità: chiederemo alla Comunità Ebraica un incontro e anche alla Sindaca.
A chiunque abbia fatto eventuali pressioni sul Partito Democratico chiediamo di venire a parlare anche con noi. E sottolineiamo l’importanza di non rinunciare al confronto, anche duro.
Infine una annotazione dovuta al periodo elettorale: che senso ha scendere in piazza per la Palestina, “usare” sui social Francesca Abanese, se poi nelle istituzioni si finisce per non affrontare nemmeno il tema? Ricordiamo che a differenza dell’alleanza regionale, a Firenze Italia Viva sarebbe all’opposizione, quindi dovrebbe essere una maggioranza “più di sinistra””.