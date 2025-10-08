Riparte la nuova stagione del Glue con i Meganoidi

Sabato 11 ottobre riaprono ufficialmente le porte del Glue di Firenze per un nuova stagione di musica dal vivo. Durante la festa di apertura sul palco ci saranno i Meganoidi.

Riapre la nuova stagione del Glue di Firenze (Viale manfredo Fanti, 20) con il live dei Meganoidi. In apertura, Tothem il progetto pop-rock fiorentino che mescola post-rock, new wave e itpop e che presenterà il nuovo album in uscita, nella stessa serata anche Known Physics, trio alt-rock capace di fondere introspezione e sperimentazione tra melodie avvolgenti e atmosfere taglienti.

Sempre al Glue riparte la rassegna Cineforum. Il primo ciclo è intitolato “E SE NOI GUARDASSIMO AL MONDO ovvero otto film per allargare lo sguardo”, che nasce con lo spirito di guardare il mondo attraverso il cinema per esplorare nuove prospettive e punti di vista. La prima proiezione è prevista per venerdì 10 ottobre con Sinners di Ryan Coogler (USA 2025, 137min), un film affascinante e politico che intreccia vampiri, blues, identità e ingiustizie sociali nell’America degli anni ’30, firmato da uno dei registi più interessanti della sua generazione.

Ingresso con Tessera Annuale del Glue. Per rinnovare la tessera QUI