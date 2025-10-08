Riparte la nuova stagione del Glue con i Meganoidi

Controradio Streaming
Sabato 11 ottobre riaprono ufficialmente le porte del Glue di Firenze per un nuova stagione di musica dal vivo. Durante la festa di apertura sul palco ci saranno i Meganoidi.

Riapre la nuova stagione del Glue di Firenze (Viale manfredo Fanti, 20) con il live dei Meganoidi. In apertura, Tothem il progetto pop-rock fiorentino che mescola post-rock, new wave e itpop e che presenterà il nuovo album in uscita, nella stessa serata anche Known Physics, trio alt-rock capace di fondere introspezione e sperimentazione tra melodie avvolgenti e atmosfere taglienti.

Sempre al Glue riparte la rassegna Cineforum. Il primo ciclo è intitolato “E SE NOI GUARDASSIMO AL MONDO ovvero otto film per allargare lo sguardo”, che nasce con lo spirito di guardare il mondo attraverso il cinema per esplorare nuove prospettive e punti di vista. La prima proiezione è prevista per venerdì 10 ottobre con Sinners di Ryan Coogler (USA 2025, 137min), un film affascinante e politico che intreccia vampiri, blues, identità e ingiustizie sociali nell’America degli anni ’30, firmato da uno dei registi più interessanti della sua generazione.

Ingresso con Tessera Annuale del Glue. Per rinnovare la tessera QUI

 

