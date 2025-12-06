Prato: ritrovato cittadino cinese rapito sabato scorso

L’uomo era stato portato via il 30 novembre fuori da locale per karaoke della periferia di Prato.

E’ stato ritrovato il cittadino cinese 46enne di cui la moglie e un amico aveva denunciato il sequestro a Prato. L’uomo, da quanto appreso, è stato rintracciato in stato confusionale nella zona di piazza Mercatale a Prato, città dove il 30 novembre scorso, poco dopo le 4.20, era stato prelevato fuori da un locale per il karaoke, da due uomini che si erano qualificati come appartenenti alla forze dell’ordine in base a quanto denunciato agli inquirenti.

Il 46enne, Yixian Yang, secondo quanto spiegato dalla procura nei giorni scorsi non risultava “esser stato controllato da esponenti delle forze dell’ordine nè destinatario di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria italiana”. Era però destinatario di provvedimento emesso dalla Repubblica popolare cinese” per un inchiesta su scommesse in Cina.

Tre giorni fa alla moglie di Yang Yixian sarebbe pervenuta una richiesta di riscatto. La procura aveva fatto sapere in un comunicato delle scorse ore che il quarantaseienne non risultava avere precedenti penali sul territorio italiano.

Sul suo conto ci sarebbe però un provvedimento emesso dalla Repubblica popolare cinese, riguardante un presunto giro di scommesse illegali su WeChat che gli avrebbe permesso di guadagnare 6 milioni di euro. Un’ipotesi che, se confermata, potrebbe rappresentare il movente del rapimento: i presunti rapitori potrebbero essere venuti a conoscenza di tutto.

L’uomo, residente con la famiglia a Empoli (Firenze), è stato ascoltato nella notte dai carabinieri e poi è tornato a casa. Secondo quanto spiega il legale della famiglia, Tiziano Veltri, sarebbe in buone condizioni.

Proprio ieri, attraverso il legale, la moglie del 46enne aveva reso noto di aver ritirato la denuncia. “La famiglia di Yang Yixian tramite il proprio legale, avvocato Tiziano Veltri – così una nota diffusa dal legale e riportata dalla stampa – comunica che la denuncia nei confronti delle persone che sono insieme a Yang Yixian è stata ritirata. Non c’è più nessun reato e le persone non sono più ricercate. Ora la famiglia aspetta l’immediata liberazione dello Yang”. Gli accertamenti della procura vanno intanto avanti: da chiarire anche se ci sia stato il pagamento di un riscatto dopo una richiesta arrivata alla famiglia del 46enne lunedì scorso.