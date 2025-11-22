Palazzo Vecchio flashmob in rosso contro la violenze sulle donne

Nonostante freddo e pioggia, diversi fiorentini hanno partecipato stamani al flashmob, contro la violenza sulle donne, organizzato dall’associazione ‘100donnevestitedirosso’, evento off inserito all’interno dell’Eredità delle Donne.

L’iniziativa è stata organizzata per manifestare solidarietà alle vittime e ai loro familiari e ribadire un no ad ogni forma di violenza: prima c’è stata una passeggiata a partecipazione libera promossa dal Comune in collaborazione con i cinque Quartieri, poi il ritrovo è stato in piazza della Signoria, all’Arengario. Sempre stamani è stata inaugurata una nuova panchina rossa in piazza Indipendenza, finanziata dall’Istituto Fanfani, alla presenza dell’assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese.

“La violenza non è un destino, si può contrastare – afferma in una nota l’assessora Albanese -. Lavoriamo con una rete fatta di persone, associazioni e operatori che lavorano con l’obiettivo di dare vita ad un riscatto civico che è nelle corde di una città sensibile come Firenze. Questi giorni rappresentano un’occasione per ricordare alle donne che subiscono violenza che non sono sole. Come Comune siamo impegnati in prima fila insieme a varie associazioni cittadine, che ringrazio, ad informare e aiutare le donne affinché trovino il coraggio di denunciare subito la violenza, non solo quella fisica ma anche quella psicologica”.