Controradio Streaming
Sab 22 Nov 2025
Controradio Streaming
Cultura & SpettacoloVanoni: cordoglio Forte dei Marmi 'grande voce legata Versilia'
Cultura & SpettacoloMusicaToscana

Vanoni: cordoglio Forte dei Marmi ‘grande voce legata Versilia’

By Redazione
ORNELLA VANONI foto Imagoeconomica

Cordoglio del Comune di Forte dei Marmi (Lucca) e della Fondazione Villa Bertelli per la scomparsa di Ornella Vanoni, “voce inconfondibile e tra le figure più amate della musica italiana”, che “nel corso degli anni ha frequentato con discrezione e naturalezza la costa versiliese, custodendo qui momenti di serenità lontani dai riflettori”.

Con Forte dei Marmi e con la Versilia, si ricorda in una nota, Vanoni “aveva un legame autentico, nato e consolidato negli anni d’oro della Bussola di Focette, locale che rappresentò una tappa fondamentale del suo percorso artistico e che contribuì a definirne la crescita e l’affermazione. Accanto alla Bussola, anche la Capannina di Franceschi segnò il suo cammino: a Forte dei Marmi portò Free Soul, uno spettacolo tra i più eleganti e liberi della sua produzione, costruito sull’improvvisazione e sull’intesa con musicisti di alto livello”. Negli anni Settanta “scelse proprio Forte dei Marmi come piccola ‘dimora estiva’, affittando un appartamento proprio di fronte alla Capannina, alla casa alle Terrazze. In quello stesso edificio, al piano di sotto, aprì anche una boutique di abiti, segno di un rapporto stretto e quotidiano con Forte dei Marmi, che lei visse non solo come artista, ma come donna immersa nella vita del paese. A quel periodo risale anche la sua assidua frequentazione del Bagno Graziella, luogo a cui rimase sempre affezionata”. Sempre a Forte dei Marmi, “in una villa immersa nella quiete, registrò Sheherazade, uno degli album più intensi e ricercati della sua carriera”. Più recentemente, il 14 agosto 2019 regalò al pubblico di Villa Bertelli un concerto straordinario, confermando ancora una volta il legame profondo con Forte dei Marmi e la vocazione della Versilia quale palcoscenico privilegiato della grande musica”.

Articolo precedente
Palazzo Vecchio flashmob in rosso contro la violenze sulle donne
Articolo successivo
Firenze ferma i monopattini in sharing, lo stop da aprile

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30958Cronaca18565Politica4159Cultura & Spettacolo3835Diritti2616Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI