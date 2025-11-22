Controradio Streaming
Sab 22 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFreddo, misure straordinarie a Firenze per i senza dimora
ToscanaCronacaServizi

Freddo, misure straordinarie a Firenze per i senza dimora

By Redazione
freddo, senza tetto, emergenza freddo

A causa delle temperature rigide di questi giorni l’assessorato al welfare del Comune di Firenze predispone misure straordinarie per le persone che vivono in strada.

Nel dettaglio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, verranno riservati nuovi posti nel circuito delle accoglienze ordinarie e verrà allestita una struttura straordinaria con il supporto di Fondazione Solidarietà Caritas. Inoltre ci saranno più operatori in strada nelle ore notturne. Le azioni sono previste per questa notte, dunque tra sabato e domenica, e per quella successiva.
“Monitoriamo il calo delle temperature insieme all’assessora Sparavigna con il supporto degli uffici di Protezione civile e mettiamo in campo misure straordinarie per venire incontro alle necessità delle persone che vivono in strada e mantenere alta l’attenzione verso i cittadini più fragili – spiega l’assessore al welfare Nicola Paulesu -. Innanzitutto potenziamo i posti del sistema di accoglienza ordinario, con una riserva dedicata nell’ambito delle strutture convenzionate con il Comune e all’interno dell’Albergo Popolare in particolare nel segmento dedicato all’utenza femminile. Allestiamo, inoltre, in modo straordinario con il supporto di Fondazione Solidarietà Caritas un’ulteriore struttura per accogliere le persone in difficoltà”.
“Potenziamo infine le uscite delle unità di strada che avranno la possibilità di orientare le persone che vivono in strada ai servizi di accoglienza – aggiunge Paulesu -. In attesa del piano straordinario di accoglienza invernale, che, come ogni anno, il Comune di Firenze predispone da dicembre a marzo, attiviamo queste misure straordinarie nel weekend per intercettare il più possibile i bisogni delle persone che vivono in condizioni di marginalità. Nella nostra città c’è una forte rete associativa impegnata a supporto delle persone più fragili, con cui lavoriamo in stretta sinergia per dare risposte efficaci e che ringraziamo ancora per questo sforzo straordinario”.

Articolo precedente
Droga e cellulari alla Dogaia: maxi nuova perquisizione a 564 detenuti
Articolo successivo
Palazzo Vecchio flashmob in rosso contro la violenze sulle donne

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30958Cronaca18565Politica4159Cultura & Spettacolo3835Diritti2616Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI