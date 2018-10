Offre denaro ai carabinieri per evitare alcol test

Protagonista dell’episodio un uomo di 56 anni, alla guida dell’auto del figlio, senza patente, che dopo aver provocato un incidente ha offerto denaro ai carabinieri affinché omettessero di sottoporlo ad alcol test.

Per l’uomo è scattata subito una denuncia per tentata corruzione, uso di atto falso e guida senza patente, per aver mostrato ai militari un documento falso. E’ accaduto a Borgo San Lorenzo. L’uomo, a quanto ricostruito, ha provato un’inversione a “U” , colpendo una vettura che procedeva in senso opposto, sulla quale viaggiavano un donna, rimasta lievemente ferita, e il figlio, illeso.

In tutto sono 35 le patenti e 19 le carte di circolazione ritirate nei controlli effettuati dalla polizia stradale durante lo scorso fine settimana. Gli agenti della Stradale hanno decurtato un totale di 988 i punti, arrestato due pusher arrestati, e denunciate 18 persone. 1.368 i veicoli controllati e 1.484 persone identificate. Questo il bilancio dei controlli, nei quali sono state impiegate 258 pattuglie.

Nella sezione di Prato sarebbe poi stato sorpreso un pistoiese di 58 anni che stava vendendo, a bordo del suo furgoncino, carne avariata. Nel mezzo sono stati trovati 40 chili di carne bovina senza l’indicazione di origine e già confezionata in sacchetti di plastica, una bilancia e altro materiale per la vendita al dettaglio. I poliziotti, oltre alla carne hanno sequestrato il furgoncino e multato l’uomo per circa 10mila euro.

Nella sezione di Arezzo, invece, sono sati sequestrati oltre tre chili di droga, ad un rumeno di 31 anni ed un tedesco di 25, sorpresi in A/1 con lo stupefacente: entrambi arrestati.