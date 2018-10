Firenze: Mercoledì studenti in p.zza contro il razzismo

Mercoledì 3 ottobre , in piazza Santissima Annunziata, dalle 14.30 alle 17.30 incontro tra i ragazzi delle scuole superiori e i migranti ospiti delle strutture Cas e Spraar del territorio per dire no al razzismo e all’intolleranza, sì alla partecipazione e all’incontro.

La manifestazione, ‘Una giornata particolare – Firenze città aperta’, è stata lanciata dalla Rete Studenti Medi. Mercoledì sarà anche la “Giornata della memoria per le vittime delle migrazioni”.

Alla manifestazione hanno già aderito Cgil, Flc Cgil, Arci, Anpi, Diaconia Valdese, Oxfam, Caritas (che alla sua mensa in Santissima Annunziata offrirà il pranzo ai ragazzi che escono dalle scuole), Cospe, cooperativa Cat. E vari altri soggetti stanno aderendo in queste ore.

Gli incontri sono pensati per confrontarsi, scambiare conoscenze e fare dimestichezza con lingue diverse. Daniela Morozzi darà la parola a studenti, migranti e operatori dei centri d’accoglienza per ascoltare le loro testimonianze. In programma anche letture e musica.

Alle 17.30, infine, in una sorta di flash mob che simboleggi solidarietà e fratellanza, sarà srotolato un cordone rosso di 300 metri che unirà tutte le persone della piazza, mentre dal palco sarà letta la Carta dei diritti universali.

“Antirazzismo, solidarietà e antifascismo sono tra i nostri princìpi fondamentali – riporta la Cgil Firenze – e vanno difesi sempre, e soprattutto in un momento come questo in cui assistiamo preoccupati al risorgere di focolai di razzismo e fascismo. La conoscenza, – continua – il confronto, l’apertura e la solidarietà sono gli antidoti migliori contro chi vuole riportare indietro le lancette dell’orologio, contro chi parla di muri e respingimenti. Il 7 ottobre parteciperemo con entusiasmo anche alla marcia per la pace Perugia-Assisi”