Student Hotel Firenze: minaccia con coltello dipendenti, fermato uomo

Un 50enne si è presentato questa mattina all’interno del nuovo Hotel di viale Lavagnini, a Firenze, e ha minacciato con un coltello i dipendenti che lo avevano invitato ad allontanarsi.

L’uomo, sarebbe fuggito poi in strada e si sarebbe liberato del coltello lanciandolo sotto un’auto che era parcheggiata in sosta. Il soggetto, che nei vestiti nascondeva un secondo coltello poi sequestrato, è stato bloccato dagli agenti e sottoposto a fermo per identificazione. Secondo quanto ha riportato la questura di Firenze, verrà denunciato per i reati di minacce aggravate e possesso ingiustificato di coltello.