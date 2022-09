“No al fascismo”, martedì la Cgil in piazza a Camucia

‘NO AL FASCISMO’. La Cgil scenderà in piazza dopo che venerdì mattina è stata rinvenuta affissa all’ingresso della sua sede locale “una bandiera raffigurante un chiaro riferimento al fascismo” Cortona (Arezzo).

“In piazza per ribadire il no al fascismo“. La Cgil ha organizzato una manifestazione a Camucia, frazione del comune di Cortona (Arezzo), con le delegate e i delegati della zona della Valdichiana e con i cittadini dopo che venerdì mattina è stata rinvenuta affissa all’ingresso della sua sede locale “una bandiera raffigurante un chiaro riferimento al fascismo”. Tra gli altri ha annunciato la sua partecipazione anche Rosy Bindi. L’appuntamento è per martedì 27 settembre alle ore 16.

“In queste ore – ricorda Francesca Spadoni, responsabile di zona Cgil – abbiamo ricevuto non solo attestati di solidarietà ma la sede deturpata dalla bandiera fascista è stata meta costante di cittadini, associazioni e partiti democratici. Segni di solidarietà che testimoniano l’anima antifascista di questa vallata”. “Non intendiamo considerare quanto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì un piccolo fatto da archiviare rapidamente – commenta il segretario provinciale Cgil Arezzo, Alessandro Tracchi – Il fascismo è storia ma anche cronaca di ogni giorno.

L’8 ottobre saremo a Roma, con la Cgil nazionale e i sindacati europei, per ricordare l’aggressione e la devastazione della sede nazionale lo scorso anno. L’antifascismo non è, per la Cgil, un valore accessorio ma rappresenta un elemento identitario che vogliamo ribadire per confermare i valori della libertà e della democrazia che sostengono i diritti dei lavoratori”.

Il presidente della Regione e l’assessora alla cultura della Memoria esprimono solidarietà alla Cgil e a tutto il movimento sindacale della Toscana e condannano con fermezza il vile e minaccioso episodio accaduto a Camucia (Ar).