NewDad, “Madra”. Il Disco della Settimana.

Un guitar-dream-pop figlio di Slowdive, Breeders, Cure, Smashing Pumpkins, Hole, è quello che propongono i NewDad, la formazione irlandese guidata dalla giovane voce di Julie Dawson.

Prodotto da Chris Ryan, l’album è stato mixato dal leggendario Alan Moulder (Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails e tanti altri) che ha reso il suono del disco estremamente corposo e coerente.

Julie Dawson, chitarra e voce (ma anche leader) della band che ha curiosamente confessato di aver approcciato lo strumento ispirata dal duo messicano Rodrigo y Gabriela, mette anima e cuore in quello che canta, aprendosi a confessioni personali e taglienti in un mood post-adolescenziale che ben si sposa con le melodie malinconiche e le stratificazioni di chitarre che caratterizzano il sound della band.

Il disco dei NewDad non cambierà la storia della musica, ma in confronto a prodotti simili, come le uscite di Beabadoobee o Wolf Alice, risulta sicuramente più stiloso e credibile.

Noi intanto lo ascoltiamo con più attenzione, è infatti il nostro “Disco della Settimana“.