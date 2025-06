New Candys, “The Uncanny Extravaganza”. Il Disco della Settimana,

Alfieri italici della psichedelia contemporanea, i veneziani New Candys tornano con l’album più moderno, maturo e contaminato della loro carriera, innestando elementi elettronici synthwave e post-punk loro classico sound essenzialmente chitarristico.

Punta di diamante del rock psichedelico nostrano “da esportazione”, tornano i New Candys con l’attesissimo quinto album, “The Uncanny Extravaganza”, pubblicato da una delle etichette più interessanti sul panorama internazionale, la londinese Fuzz Club, in collaborazione con Dischi Sotterranei. Con una audace evoluzione nel sound della band, guidata dalla produzione di Maurizio Baggio (The Soft Moon, Boy Harsher), l’album fonde le loro radici rock con influenze elettroniche e una produzione all’avanguardia, dando vita a un’esperienza sonora che sfida i limiti dei generi musicali. Il loro suono, che ha solide radici nel rock psichedelico non revivalista, si arricchisce in questa nuova uscita di elementi elettronici, texture sinthetiche e ritmi post-punk vagamente anni ’80, grazie anche alla nuova formazione che vede affiancare ai membri principali Fernando Nuti (voce, chitarra, synth, programmazione) e Dario Lucchesi (basso, synth, programmazione), le nuove entrate Emanuele Zanardo (chitarra, cori) e Francesco Giacomin (batteria, percussioni, campionatore).

L’acqua è il filo conduttore tematico: nei testi, spesso enigmatici e visionari, ricorre l’immagine di ciò che è sommerso, onirico e distorto, probabilmente retaggio delle origini veneziane della band. La produzione è curata e moderna, con arrangiamenti che non temono la sperimentazione e un uso sapiente dell’elettronica (ascoltare “Regicide” per farsi un’idea). Il risultato è un disco coeso, che oscilla tra la nostalgia e la spinta verso il futuro, capace di catturare sia i fan della psichedelia classica sia chi cerca sonorità più attuali e contaminate.

“The Uncanny Extravaganza” (“l’inquietante stravaganza”), estremamente fruibile anche per un pubblico più ampio rispetto a quello dei puristi del genere, conferma i New Candys come una delle realtà più interessanti e internazionali del panorama indipendente italiano, grazie a un lavoro maturo, ispirato e ricco di spunti sonori e visivi.

L’album segue l’uscita del 2021 di “Vyvyd”, l’apprezzatissimo album che aveva portato la band a suonare in tutto il Nord America e in tutta l’Europa fino alla fine del 2023. Una data di quel tour aveva toccato anche Firenze proprio in occasione della grande serata finale del Rock contest 2023, e da quella serata sono tratte le immagini che accompagnano “Crime Wave”, uno dei singoli che ha anticipato la pubblicazione dell’album.

I New Candys, attivi dal 2008, sono una delle band alternative rock italiane più importanti a livello internazionale, sicuramente tra quelle che hanno suonato di più all’estero negli ultimi anni.

Si sono fatti riconoscere grazie a un sound oscuro e melodico, che mescola psichedelia, noise ed elettronica giungendo a suonare su palchi di festival come il SXSW, Treefort Music Fest, Psycho Las Vegas, Levitation France, Fuzz Club Eindhoven e Liverpool Psych Fest. Hanno fatto da headliner al Sydney e Melbourne Psych Fest, e registrato live session per KEXP e Jam In The Van. Hanno condiviso il palco con The Brian Jonestown Massacre, The Dandy Warhols e The Black Angels, suonando in posti iconici come l’Olympia di Parigi, la Roundhouse di Londra e l’Huxleys Neue Welt di Berlino. Iggy Pop, che ha passato loro brani nella sua trasmissione, li ha definiti “kinky” e alcune delle loro canzoni sono state usate in episodi di Shameless.

“The Uncanny Extravaganza” dei New Candys è il nostro Disco della Settimana.