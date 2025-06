Funaro: “Governo esprima condanna per Gaza. Proietteremo Basta! sui palazzi di Firenze”

Funaro – “Voglio ringraziare pubblicamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché ha preso una posizione molto chiara, di condanna a quello che sta succedendo a Gaza, contro quello che sta facendo Netanyahu, la stessa posizione che ci piacerebbe venisse presa dal nostro governo”. Lo ha detto la sindaca Sara Funaro, rispondendo ai giornalisti a margine della cerimonia in piazza della Signoria per la Festa della Repubblica.

“Noi come Comune di Firenze lo stiamo facendo in tante occasioni, lo abbiamo fatto chiedendo con il nostro consiglio comunale e con i Comuni della Città metropolitana il riconoscimento dello Stato di Palestina già nel passato, lo abbiamo fatto con il sudario, continueremo a farlo con tante iniziative. Proprio ieri (domenica ndr.) parlavamo con Sergio Risaliti del Museo del 900: vogliamo iniziare a proiettare per i palazzi della nostra città, Palazzo Vecchio, il Museo del 900, la scritta basta, basta al massacro, basta alla morte, alla morte dei civili e soprattutto basta alla morte dei bambini. Va ricordato con grande forza: quando muoiono bambini muore il mondo”.

“Porterò in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo”. Ad annunciarlo domenica è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“A Prato abbiamo portato per le strade la bandiera della pace più lunga del mondo. Un chilometro di colori. di memoria, di lotta e di speranza. E non poteva esserci giorno migliore del 2 giugno, festa della Repubblica nata dalla resistenza al fascismo e che ripudia la guerra”. Così in una nota il parlamentare del Pd Marco Furfaro.