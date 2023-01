🎧 Nasce il Politecnico delle Arti e del Design di Firenze. Il ministro Bernini: “E’ il prodotto perfetto”

By

Il Politecnico delle Arti e del Design di Firenze è il primo esempio di federazione nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in Italia. Il processo di formazione di un ateneo espressamente dedicato alle arti ha impegnato il Conservatorio Luigi Cherubini, l’Accademia di Belle Arti e l’Isia di Firenze per dieci anni. L’obiettivo è realizzare un’istituzione in grado di formare figure professionali nell’ambito dell’arte, della musica e del design.

“E’ un bellissimo progetto pilota che mette insieme l’arte, la musica, il design, creando il prodotto perfetto”. Lo ha affermato il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 del Politecnico. “È una bella iniziativa che come Ministero vogliamo continuare a condividere e seguire nel suo sviluppo, perché riteniamo che sia il futuro”, ha spiegato Bernini, secondo cui le Afam (Alta formazione artistica, musicale, coreutica) “sono in assoluto un patrimonio di talenti, una fabbrica di bello e di ben fatto che dobbiamo valorizzare sempre di più”, e il nuovo Politecnico offrirà agli studenti «una prospettiva, un maggiore aggancio con il mercato del lavoro, perché creerà una dimensione di collegamento tra arte e tecnologia che è il futuro”.

Presente anche il Governatore Eugenio Giani. Ha commentato anche lui la nascita del Politecnico. “Quella di oggi – ha detto lo stesso Giani- e’ un’ occasione unica in Italia: una federazione fra tre istituti dimostra la grande storia che Firenze ha nell’alta formazione. Ed e’ anche un’ulteriore spinta a mettere insieme le energie per poter realizzare strutture sempre piu’ qualificate. In questo caso si parla di musica con il Conservatorio, di design industriale grazie all’ISIA. L’Accademia si porta dietro un patrimonio di storia e di arte- ha proseguito Giani- fin dalla sua nascita nel 1564 con Vasari e Cosimo I dei Medici. Tre realta’ che possono dare qualcosa di unico al mondo”