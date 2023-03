Nardella sul ruolo di Cutaia: “Decideremo in tempi molto brevi”

Maggio, a breve verrà specificato se Ninni Cutaia occuperà il ruolo di commissario o sovraintendente.

Dario Nardella, a margine dell’inaugurazione di Fiera Didacta Italia, si è espresso sui tempi che ci vorranno per decidere quale sarà il ruolo di Onofrio “Ninni” Cutaia all’interno della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, il ministro subentrerà a seguito delle dimissioni di Pereira per regolare i conti.

“C’è una piena collaborazione con il ministro, bisognerà decidere ciò che

è meglio per il nostro teatro”, ha poi aggiunto il Sindaco. Indicando poi quali saranno le cinque priorità per “quella che sarà la nuova fase del Teatro del Maggio“, “la prima priorità – ha detto Nardella rivolgendosi ai cronisti – è mantenere il livello di qualità della produzione avviato in questi anni, che ha rimesso a livelli di eccellenza europei il nostro teatro. Seconda priorità, attenzione ai nostri lavoratori, non solo attraverso la questione del pagamento degli stipendi, ma riconoscendo loro adeguati trattamenti salariali per ciò che loro valgono come professionisti. Terza priorità, continuare il processo di risanamento economico-finanziario che noi abbiamo avviato, indicando in modo chiaro come si può utilizzare il fondo di ricapitalizzazione, perché ancora oggi non abbiamo un testo scritto dettagliato che dica in modo incontrovertibile come si può usare”.

Il quarto punto sarà invece “consolidare la collaborazione tra i soci istituzionali pubblici e privati”, mentre il quinto e ultimo sarà “lavorare perché il Maggio Musicale sia sempre più legato alla città, per un rilancio del pubblico puntando sui giovani, sulle nuove generazioni, e quindi su un ricambio di pubblico che dia futuro e solidità al nostro Teatro del Maggio”.