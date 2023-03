Muore uomo di 51 anni dopo aver perso il controllo della sua auto

San Giuliano Terme, secondo le ricostruzioni l’uomo avrebbe perso il controllo della sua autovettura andandosi a schiantare contro un albero

Oggi poco prima delle 10, un uomo ha perso la vita dopo aver perso il controllo mentre era alla guida. Si trovava sulla via provinciale Calcesana nel territorio del comune di San Giuliano Terme, nel Pisano. L’uomo era residente a Pontedera (Pisa), a seguito dell’incidente la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora per consentire le operazione di soccorso.

Tutt’ora si cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente che è tuttora al vaglio della polizia intervenuta per i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione dell’auto incidentata, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.