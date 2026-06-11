Una nuova ciclofficina per i fattorini a Casa Rider Firenze

Una ciclofficina rinnovata per i fattorini di Casa Rider a Firenze, lo spazio di ristoro, supporto e inclusione aperto a febbraio 2025 in via Palmieri. Questo pomeriggio l’inaugurazione, grazie al sostegno dell’Associazione benefica Matteo Patrizi.

“La ciclofficina non è soltanto un luogo dove riparare una bicicletta, ma uno spazio di incontro, mutualismo e condivisione di competenze e servizi. Grazie al sostegno dell’Associazione benefica Matteo Patrizi possiamo rafforzare un servizio importante per i rider, che si somma agli altri già offerti da Casa Rider”, cioè riposo, servizi igienici, tutela sindacale, pratiche burocratiche anche per le questioni dell’immigrazione, consulenze legali, visite mediche, incontri con le scuole, su sicurezza sul lavoro e sul codice stradale, grazie ai vari soggetti che animano lo spazio. Lo afferma la CGIL in un comunicato.

L’obiettivo insomma è quello offrire assistenza, manutenzione e formazione a chi utilizza quotidianamente la bicicletta come strumento di lavoro, rafforzando un servizio che è diventato un importante punto di riferimento per la comunità dei rider. Una ventina i ragazzi presenti all’inaugurazione. ”

Crediamo sia un servizio importante – dice Ruben Zappoli della Nidil Cgil che gestisce lo spazio in partenariato con altri enti del terzo settore – Chiaramente per questi lavoratori il rischio di impresa a carico loro, inclusa la manutenzione del mezzo. Quindi una risposta di questo tipo, di solidarietà tra lavoratori, darsi una mano, è fondamentale. Inoltre sono biciclette sempre più ‘complicate’ i pochi meccanici che fanno dei lavori sulle bici elettriche svolgono quasi un ruolo da monopolisti. La nostra richiesta è che siano le aziende a farsi carico della manutenzione di questi mezzi”.

Nel corso dell’iniziativa Fiab-Firenze Ciclabile ha proposto un momento formativo dedicato all’autoriparazione delle biciclette, con i rider che potuto apprendere alcune tecniche di manutenzione ordinaria e acquisire strumenti utili per una maggiore autonomia nella cura delle due ruote.