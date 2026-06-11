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Gio 11 Giu 2026
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Aeroporto Firenze: Comuni Piana aggiornano ricorso al Tar

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
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Ieri i sindaci dei comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano, si sono riuniti a Campi Bisenzio (Firenze) per coordinare le prossime mosse, si spiega in una nota, ed entro il 29 giugno verranno proposti i motivi aggiunti al ricorso già pendente

I Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano, nella Piana fiorentina, stanno procedendo all’aggiornamento dei ricorsi già pendenti davanti al Tar contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola, alla luce dei recenti atti adottati dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che hanno modificato il decreto di Via.

Ieri i sindaci si sono riuniti a Campi Bisenzio (Firenze) per coordinare le prossime mosse, si spiega in una nota, ed entro il 29 giugno verranno proposti i motivi aggiunti al ricorso già pendente. L’udienza davanti al Tribunale amministrativo regionale è prevista per il mese di ottobre.

Le amministrazioni coinvolte ritengono che “il passo indietro compiuto dal Mase sul decreto Via rappresenti un elemento significativo, poiché conferma in qualche modo criticità e vizi nel procedimento già evidenziati in precedenza e rafforza le ragioni di contrarietà rispetto al progetto di ampliamento dell’infrastruttura aeroportuale”. I Comuni “ribadiscono la necessità di tutelare il territorio, la salute dei cittadini e l’equilibrio ambientale dell’area della Piana fiorentina, continuando ad agire in maniera coordinata e unitaria per far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti”.

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