Albero crolla in giardino di una scuola di Firenze. Palazzo Vecchio: “Controllato recentemente da personale specializzato”

Firenze, un grosso albero è caduto ieri pomeriggio nel giardino della scuola primaria Vittorio Veneto Pestalozzi.

Nel crollo l’albero, ha sfondato un tavolo di legno. Quando si è verificato l’incidente non c’era nessuno nel giardino e dunque non ci sono stati feriti.

Anche in questo caso come in quello dell’albero caduto su una giostra alle Cascine a febbraio, si parla di tragedia sfiorata.

L’albero caduto, afferma in una nota di Palazzo Vecchio, era della specie Broussonetia papyrifera, ovvero un gelso da carta. La pianta è caduta per cedimento dell’apparato radicale, delle radici. Il Comune precisa che “risulta controllata recentemente da personale specializzato, controllo che aveva avuto esito positivo senza prescrizioni”.

Per precauzione la Direzione ambiente ha deciso di abbattere anche l’altro unico albero della stessa specie posizionato a fianco perché potrebbe risultare indebolito del cedimento di quello accanto o presentare gli stessi problemi. I tecnici hanno poi controllato le altre 140 piante del giardino scolastico e non hanno riscontrato problematiche connesse alla stabilità”.

Oggi, si spiega sempre da Palazzo Vecchio, si concluderanno le operazioni di recupero dei residui del tronco e dei rami caduti e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il giardino sarà quindi nuovamente fruibile a partire da domani. Nel frattempo Sinistra Progetto Comune ha annunciato per il prossimo 13 marzo di voler chiedere conto della situazione in un ‘question time’.

“Si parla di segnalazioni già fatte e controlli effettuati di recente. Sappiamo che il Sindaco – scrivono in un comunicato sulla rete civica i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – rivendica sempre le cifre spese. Il tema però è più in generale di come si sceglie di gestire il verde urbano, con quanto personale interno, con quali risorse a disposizione”.

“Perché in questa consiliatura si è parlato solo di numeri, non di politiche di gestione. Lunedì, in aula – concludono Palagi e Bundu – chiederemo quale documentazione fosse in mano a Palazzo Vecchio e chiederemo risposte politiche, che vadano oltre la tecnica. Senza strumentalizzare ma evidenziando che non si può negare la realtà”.