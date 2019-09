Music Pool. Tutti i concerti in programma a settembre e ottobre. Da non perdere “Songs of Resistance” di Marc Ribot, l’appuntamento pisano con Enrico Rava, ad ottobre tra gli altri Tony Allen. Scopri tutte le date

Venerdì 13 settembre, ore 19.15

Sala Vanni

STEFANO MAURIZI

Piano Solo

Stefano Maurizi presenterà in concerto il suo nuovo album “Native Colors è il percorso interiore che attraversa la mia vita e le mie origini, riflettendosi in un autobiografia musicale e artistica, attraverso il linguaggio dei suoni del pianoforte solo.”

Sabato 14 settembre, ore 19.00

Sala Vanni

ENRICO MERLIN

Presentazione del libro MILES DAVIS 1959 Nel 1959 viene registrato ed esce nei negozi Kind of Blue, disco leggendario con un Miles Davis all'apice della propria poetica e alla testa di un sestetto irripetibile insieme a Cannonball Adderley, John Coltrane e Bill Evans. Enrico Merlin, musicologo, compositore, musicista, è uno dei maggiori esperti a livello internazionale di Davis e della sua musica.

Sabato 14 settembre, ore 20.15

Sala Vanni

FEDERICA MICHISANTI

Horn Trio Federica Michisanti ha vinto il Top jazz 2018 della rivista Musica Jazz nella categoria nuovi talenti italiani ed il suo disco Silent Rides si è piazzato al settimo posto tra i migliori dischi italiani nello stesso anno. L'Horn Trio, è il suo nuovo progetto.

Sabato 14 settembre, ore 22.15

Piazza del Carmine

MARC RIBOT

Songs of Resistance – anteprima di A Jazz Supreme Marc Ribot uno dei chitarristi più famosi al mondo, impossibile da inquadrare in generi musicali predefiniti in quanto intrepido sperimentatore. Songs of Resistance è uno dei recenti progetti di Marc Ribot nel quale i testi sui diritti civili e i canti dei movimenti antifascisti partigiani (con o senza la musica di accompagnamento originale) sono al centro della scena.

Domenica 15 settembre, ore 11.00

Sala Vanni

PAOLO ANGELI

22:22 Free Radiohead Di rientro da una serie di tour di successo che lo hanno visto protagonista in giro per il mondo, con l'apice raggiunto nel live alla Carnegie Hall di New York l'anno scorso, Paolo Angeli ci consegna un concept sorprendente e inaspettato: 22:22 free Radiohead.

Pisa Jazz

Mercoledì 25 settembre, ore 21.30

Teatro Verdi, Pisa

ENRICO RAVA Special Edition

80th Anniversary World Tour



Prevendite disponibili su Ticketone.it Giunto alla soglia degli 80 anni, Enrico Rava ha voluto pensare ad una Special Edition, raggruppando i musicisti che più gli sono stati vicino negli ultimi anni, per rivisitare i brani più significativi della sua carriera, rivisti in un’ottica odierna ed interpretare nuove composizioni scritte per questa occasione.

Pisa Jazz

Sabato 12 ottobre, ore 21:30

Lumiere, Pisa

TONY ALLEN

The Source in concerto

The Source è il primo album dell’artista nigeriano, ma di base a Parigi, uscito per l’etichetta Blue Note dopo l’allettante EP A Tribute to Art Blakey e Jazz Messengers. Blue Note è uno dei nomi più prestigiosi del jazz e The Source riesce a coniugare l’approccio classico al jazz con uno stile assolutamente innovativo. Il jazz qui naviga verso la sua fonte originaria in Africa, creando un suono che è totalmente accattivante. Traducendolo in termini informatici, vista la peculiarità del festival che ospita il concerto, possiamo dire che siamo davanti al “codice sorgente” della poetica musicale di una vita.