Musart Festival Firenze 2026

Musart 2026: dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino con Ben Harper, Mannarino, Elio E Le Storie Tese, Luca Carboni e molti altri…

Il sound ispirato di Ben Harper, il cantautorato pop di Alfa, quello viscerale di Mannarino e la festa in musica di Luca Carboni, senza dimenticare il ritorno di Elio e le Storie Tese, i “Carmina Burana” con Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso.

Ospiti ed eventi che segnano l’edizione 2026 di Musart Festival Firenze, in programma dal 28 giugno al 26 luglio nel Parco Mediceo di Pratolino, a pochi chilometri dal centro di Firenze: lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi proprietà della Città Metropolitana di Firenze e inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco. Niente di strano per un festival che da sempre lega il proprio nome alla città, alla sua cultura e ai suoi scrigni d’arte, offrendo un’esperienza che va oltre la mera fruizione degli spettacoli.

Musart Festival 2026 prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals: 16 milioni di dischi venduti, tre Grammy Awards, il cantautore californiano continua a tessere trame blues, folk, rock, reggae, soul e gospel attraverso uno stile personalissimo intriso di tematiche di giustizia sociale e diritti civili. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20,30 illuminato dal tramonto.

Parole che graffiano e melodie che accendono l’anima: archiviato il tour internazionale con cui ha incantato l’Europa, Mannarino sarà in concerto sabato 4 luglio al Parco Mediceo di Pratolino.

Una lunga sfilza di sold out (200.000 spettatori solo nel 2025) collaborazioni illustri e milioni di streams per Alfa, sabato 11 luglio sul palco di Musart nell’ambito di un tour che lo vedrà ospite delle maggiori rassegne estive. Il concerto è organizzato in collaborazione con Leg.

E ancora, martedì 21 luglio l’attesissimo ritorno di Elio e le Storie Tese… “à la carte!”, con una scaletta scelta dagli stessi fan e diversa per ogni appuntamento, mentre venerdì 24 sarà la volta di Luca Carboni e del suo “Rio ari o live”, un live di musica, immagini e parole.

Sabato 25 luglio il Parco di Pratolino aprirà alla grande classica con i “Carmina Burana” di Carl Orff, una delle più note pagine del Novecento eseguita magistralmente da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Lorenzo Fratini, con voci soliste dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Musart si chiuderà con il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi domenica 26 luglio (ore 4,45) sempre al Parco Mediceo di Pratolino. Fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, Nocenzi proporrà, in versione piano solo, brani dai propri album da solista e perle dal repertorio del Banco.

“Il Parco di Pratolino – dichiara Sara Funaro, Sindaca della Città Metropolitana di Firenze – è la cornice ideale e anche di grande suggestione per il Musart Festival che unisce musica, cultura e natura. Ringrazio gli artisti e tutte le istituzioni coinvolte per aver contribuito a creare un cartellone di così grande livello che crea anche un legame più profondo tra pubblico e patrimonio culturale. Sette coinvolgenti eventi all’aperto con la grande musica, valorizzando al contempo uno dei luoghi più belli del nostro territorio e favorendo una fruizione culturale diffusa e sostenibile”.

“Il Musart Festival è diventato negli anni un appuntamento atteso dell’estate – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – con un programma sempre più ricco di concerti, iniziative ed eventi, come dimostra anche questa nuova edizione. Fondazione CR Firenze lo sostiene dal 2018 poiché ha dimostrato di saper coniugare la grande musica con la valorizzazione del nostro patrimonio territoriale. Il trasferimento dalla monumentale piazza SS. Annunziata al Parco Mediceo di Pratolino, sito UNESCO, conferma questo impegno che accende i riflettori in uno dei luoghi simbolo della cultura fiorentina attraverso eventi musicali di qualità con un grande successo di pubblico”.

Commenta Silvia Catani, Sindaca di Vaglia: “Musart è diventato, anno dopo anno, un appuntamento che sentiamo sempre più nostro. Aver portato la grande musica nel cuore del Parco di Pratolino significa valorizzare un luogo straordinario e condividerlo con chi ama la cultura e la bellezza del nostro territorio. È un piacere e un orgoglio accogliere ancora una volta nel nostro Comune un evento che unisce emozione, arte e comunità, con un programma che ancor più in questa sua terza edizione nel Parco lascia spazio a nomi internazionali e artisti italiani, trasversali a più generazioni”.

“Il Parco Mediceo di Pratolino – spiega Claudia Sereni, consigliera della Città Metropolitana delegata alla Cultura – aprirà le sue porte al pubblico per far vedere e ascoltare artisti molto seguiti e amati. Sono sicura che i fan vorranno approfittare degli spettacoli per scoprire le bellezze del Parco, un gioiello offerto a tutta la comunità metropolitana e non solo”.

Programma Musart Festival 2026

Domenica 28 giugno ore 20,30 – Parco Mediceo di Pratolino

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Posto unico

Sabato 4 luglio ore 21 – Parco Mediceo di Pratolino

MANNARINO

Posto unico

Sabato 11 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino

ALFA

Posto unico

Martedì 21 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino

ELIO E LE STORIE TESE

Posti numerati

Venerdì 24 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino

LUCA CARBONI

Posti numerati

Sabato 25 luglio ore 21,15 – Parco Mediceo di Pratolino

ORCHESTRA E CORO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Carmina Burana

Posti numerati

Domenica 26 luglio ore 4,45 – Parco Mediceo di Pratolino – Prato delle emozioni

Concerto all’alba

VITTORIO NOCENZI PIANO SOLO

Posto unico a sedere

Info Musart Festival Firenze 2026

Dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino – via Fiorentina, 282 – Firenze

Prevendite

Sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita



Sconti e riduzioni

I bambini di età inferiore a 4 anni entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.