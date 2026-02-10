Giorno Ricordo: FdI prenota sala in Consiglio Toscana per far parlare Italo Bocchino

Dopo giorni di polemiche, il giornalista Italo Bocchino, direttore editoriale de Il Secolo d’Italia, potrebbe intervenire oggi, alle ore 18, nella sala Affreschi del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze prenotata da Fratelli d’Italia in alternativa alla seduta solenne per il Giorno della Memoria (convocata per le 17 nell’assemblea regionale) alla quale inizialmente era stato invitato per un intervento e per presentare il cortometraggio ‘Il silenzio dopo’ di Federica Martini Masoni sull’esodo dall’Istria.

Secondo quanto appreso, FdI – il partito che aveva proposto l’intervento di Bocchino – avrebbe chiesto e ottenuto dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’uso della Sala Affreschi per le ore 18 di oggi.

Prima però, intorno alle 12, c’è in programma la riunione dell’Ufficio di presidenza dell’assemblea che dovrà decidere se ufficializzare il diniego alla partecipazione di Bocchino alla seduta solenne, oppure se prendere altre strade.

Se fosse confermata, come annunciato nei giorni scorsi dalla presidente Stefania Saccardi, l’intenzione di cancellare “gli interventi esterni”, allora Bocchino che, a sua volta ha annunciato che sarà comunque presente oggi in Consiglio regionale, potrebbe parlare e presentare il cortometraggio nella sala prenotata da FdI.

Ieri Bocchino ha parlato di “censura” in un post pubblicato sul suo profilo Fb. “La censura resta censura. Sempre. E fa schifo, ovunque si manifesti – ha scritto – Un mio intervento previsto e autorizzato per la commemorazione del Giorno del Ricordo è stato cancellato all’ultimo momento. Non per motivi organizzativi, ma per pressione politica”.

Per Bocchino “chi teme il racconto della storia non difende la democrazia, la impoverisce. E una memoria selettiva non è memoria. È propaganda”.