A Barberino del Mugello, un motociclista muore dopo un violento impatto con un cinghiale

Drammatico incidente questa mattina intorno alle 11:30 nel comune di Barberino di Mugello, sulla SP 37 al km 1+400 Via di Galliano. Un centauro ha impattato violentemente contro un cinghiale che stava attraversando la strada provinciale. L’urto ha scalzato il motociclista fuori dalla sede stradale, su un balzo di circa due metri. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme al personale sanitario, ma al termine delle operazioni di rianimazione il medico ha purtroppo constato il decesso dell’uomo.