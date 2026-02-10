Controradio Streaming
Mar 10 Feb 2026
Cronaca

A Barberino del Mugello, un motociclista muore dopo un violento impatto con un cinghiale

By Redazione

Drammatico incidente questa mattina intorno alle 11:30 nel comune di Barberino di Mugello, sulla SP 37 al km 1+400 Via di Galliano. Un centauro ha impattato violentemente contro un cinghiale che stava attraversando la strada provinciale. L’urto ha scalzato il motociclista fuori dalla sede stradale, su un balzo di circa due metri. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme al personale sanitario, ma al termine delle operazioni di rianimazione il medico ha purtroppo constato il decesso dell’uomo.

