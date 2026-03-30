Subsonica, “Terre Rare”. Il Disco della Settimana.

Tra visioni distopiche, melodia, elettronica, funk, suggestioni afrobeat e da rave party, “Terre Rare” è un viaggio sonoro verso nuove geografie reali e immaginarie.

“Terre Rare” è l’undicesimo disco dei Subsonica.

È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, organici e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo.

Dopo dieci album e trent’anni di vita, “Terre Rare” rappresenta inevitabilmente, anche un passaggio di età, qui simboleggiato dalla croce Tuareg usata come base grafica per creare una nuova stella, da sempre presente in varie progressive declinazioni nel segno grafico dei Subsonica. La Croce Tuareg (o Croce di Agadez) è un antico talismano che rappresenta libertà, protezione e identità tribale, con le quattro punte che simboleggiano i punti cardinali, il deserto e l’orientamento ed è donato come amuleto nel passaggio all’età adulta.

Tra visioni distopiche, melodia, elettronica, funk, suggestioni afrobeat e da rave party,“Terre Rare” è un “long playing”, un disco che si prende i suoi tempi, che “non rincorre la hit ma che lascia affiorare e intravedere le canzoni attraverso un tessuto sonoro ricamato con l’intenzione di essere riconoscibile e al tempo stesso imprevedibile, come ogni viaggio avventuroso che si rispetti”.

Intanto i Subsonica si preparano a celebrare il trentennale della loro storia con CIELI SU TORINO 96-26, quattro speciali appuntamenti live alle OGR Torino. Le date, prodotte da Live Nation, sono previste per il 31 marzo, 1, 3 (SOLD OUT) e 4 (SOLD OUT) aprile 2026 e i biglietti sono già disponibili in tutti i punti vendita autorizzati e su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

CIELI SU TORINO 96-26 non rappresenta solo l’atteso ritorno della band alla dimensione live. Ogni biglietto infatti darà la possibilità di accedere anche ad una mostra antologica coinvolgente nel Duomo delle OGR interamente dedicata alla storia del gruppo – con foto, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e tanto altro -, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle. Ogni show presenterà una scaletta diversa, con una parentesi di brani storici che varieranno di sera in sera. Un’occasione unica e irripetibile per ripercorrere a 360°, tutti insieme, 30 anni di musica.

“Terre Rare” dei Subsonica è il nostro Disco della Settimana.