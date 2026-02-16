Muore a 52 anni Federico Frusciante, youtuber e critico cinematografico

È morto, a 52 anni, Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinematografico. A rendere nota la notizia è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sui profili social del creator.

“È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna – si legge nel post di ieri sera -. Chi volesse dare un ultimo saluto, la salma sarà alla camera mortuaria del cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12”. Innumerevoli i messaggi di cordoglio per ricordare lo youtuber toscano protagonista, insieme con Francesco Alò, Davide Marra e Mattia Ferrari, del format e collettivo chiamato ‘Criticoni’, molto seguito sul web per le loro recensioni su film e riflessioni sul cinema. Per oltre vent’anni è stato il titolare dello storico negozio di film a noleggio di Livorno ‘Videodrome’, personaggio molto conosciuto in città anche per il suo modo schietto di commentare le pellicole cinematografiche. Cordoglio del sindaco Luca Salvetti per la scomparsa di Federico Frusciante. “Livorno perde una persona che ha rappresentato il mondo della cultura ad alti livelli, youtuber, critico cinematografico e musicista, per 23 anni gestore di Videodrome in via Magenta, punto di riferimento per tutti gli amanti del cinema e vero e proprio argine di difesa e resistenza culturale – le parole di Salvetti -. Dall’annuncio della sua morte moltissime persone da tutta Italia, semplici cittadini, esperti di settore e giornalisti hanno espresso cordoglio ed hanno avuto parole di riconoscenza per la sua grande opera di analisi e conoscenza del mondo cinematografico. Mi unisco al dolore dei familiari con un grande abbraccio”.