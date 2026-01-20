Livorno, sindaco Salvetti querela consigliere Perini (FdI)

Un esposto d’ufficio, per oltraggio a pubblico ufficiale, e una querela a livello “personale”. E’ quanto annunciato dal sindaco di Livorno Luca Salvetti nei confronti del consigliere comunale di opposizione Alessandro Perini (Fdi), dopo che ieri è avvenuto un acceso alterco tra i due, come riporta anche la stampa locale, al termine di una riunione di commissione, sul tema della sicurezza in città.

Oggi Salvetti ha tenuto una conferenza stampa per spiegare quanto accaduto e le sue ragioni. “Stop alle provocazioni, stop alle offese, e stop alle bugie”, ha detto il sindaco.

“Da livornese dico stop alle provocazioni in questa città – ha sottolineato Salvetti-. La ritengo una cosa fondamentale ed essenziale da cittadino, perché Livorno non si merita le provocazioni continue che il consigliere Perini fa nei confronti di tante situazioni, dei cittadini, nei confronti degli avversari politici, ne abbiamo avuto testimonianze in questi sette anni, e anche verso i compagni di coalizione. Poi c’è tutta una serie di provocazioni personali sulle quali in questi anni molte volte sono passato sopra” ma, ha aggiunto ancora Salvetti, “quello che è successo e le offese non possono non vedere una reazione. Una reazione che sarà al centro di una procedura d’ufficio, perché automaticamente scatta in questo caso. Però questa volta a me non basta, e quindi farò una querela personale” nei confronti del consigliere.

Salvetti ha poi aggiunto: “il secondo punto è stop alle offese. Sfido un qualunque cittadino a camminare per strada o stare in un luogo e sentirsi” offendere “ed è quello che è accaduto in questa occasione. Fare il sindaco non significa fare il pungiball e voltarsi dall’altra parte o stare zitto quando una persona ti dice di tutto. In questi sette anni è successo due volte” e “non è una cosa cosa dignitosa. La terza cosa è stop alle bugie”, in riferimento ad un video pubblicato sui social dal consigliere Fdi, nel quale Perini ricostruisce la propria versione dei fatti.