Controradio Streaming
Gio 22 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaLivorno, sindaco Salvetti querela consigliere Perini (FdI)
ToscanaCronacaPolitica

Livorno, sindaco Salvetti querela consigliere Perini (FdI)

By Domenico Guarino
Il sindaco di livorno Luca Salvetti
Luca Salvetti, foto tratta da profilo FB

Un esposto d’ufficio, per oltraggio a pubblico ufficiale, e una querela a livello “personale”. E’ quanto annunciato dal sindaco di Livorno Luca Salvetti nei confronti del consigliere comunale di opposizione Alessandro Perini (Fdi), dopo che ieri è avvenuto un acceso alterco tra i due, come riporta anche la stampa locale, al termine di una riunione di commissione, sul tema della sicurezza in città.

Oggi Salvetti ha tenuto una conferenza stampa per spiegare quanto accaduto e le sue ragioni. “Stop alle provocazioni, stop alle offese, e stop alle bugie”, ha detto il sindaco.

“Da livornese dico stop alle provocazioni in questa città – ha sottolineato Salvetti-. La ritengo una cosa fondamentale ed essenziale da cittadino, perché Livorno non si merita le provocazioni continue che il consigliere Perini fa nei confronti di tante situazioni, dei cittadini, nei confronti degli avversari politici, ne abbiamo avuto testimonianze in questi sette anni, e anche verso i compagni di coalizione. Poi c’è tutta una serie di provocazioni personali sulle quali in questi anni molte volte sono passato sopra” ma, ha aggiunto ancora Salvetti, “quello che è successo e le offese non possono non vedere una reazione. Una reazione che sarà al centro di una procedura d’ufficio, perché automaticamente scatta in questo caso. Però questa volta a me non basta, e quindi farò una querela personale” nei confronti del consigliere.

Salvetti  ha poi aggiunto: “il secondo punto è stop alle offese. Sfido un qualunque cittadino a camminare per strada o stare in un luogo e sentirsi” offendere “ed è quello che è accaduto in questa occasione. Fare il sindaco non significa fare il pungiball e voltarsi dall’altra parte o stare zitto quando una persona ti dice di tutto. In questi sette anni è successo due volte” e “non è una cosa cosa dignitosa. La terza cosa è stop alle bugie”, in riferimento ad un video pubblicato sui social dal consigliere Fdi, nel quale Perini ricostruisce la propria versione dei fatti.

Articolo precedente
A Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), nasce il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile.
Articolo successivo
Capitale Cultura 28: per la Toscana ci sono Colle VE e Massa ma non Fiesole

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31177Cronaca18754Politica4202Cultura & Spettacolo3843Diritti2638Sanità2537

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI