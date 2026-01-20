Controradio Streaming
Gio 22 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaSanitàA Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), nasce il primo ambulatorio dedicato...
ToscanaSanitàSocietà

A Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), nasce il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile.

By Domenico Guarino
università obesità Marlia

Dopo 16 mesi di attività e circa 150 accessi in un anno, da ieri l’ambulatorio di Marlia è diventato ufficialmente una struttura Asl, dove lavorano in team una biologa nutrizionista, un medico e una psicologa. in Toscana  quasi un bambino su quattro ha un eccesso di peso.

I dati sono allarmanti: secondo l’indagine Okkio alla salute  condotta nel 2023 tra gli scolari delle classi terze primarie, in Toscana l’1,3% dei bambini presenta obesità grave, il 5,7% è obeso e il 17% è in sovrappeso. In altre parole, quasi un bambino su quattro ha un eccesso di peso. Per rispondere a questa tendenza, l’Asl, grazie alla partecipazione al progetto europeo Feast – che sostiene sistemi alimentari sani e sostenibili per l’individuo, la comunità e l’ambiente – ha avviato nel 2024, a Marlia nella zona di Lucca, in via sperimentale, il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile.

Dopo 16 mesi di attività e circa 150 accessi in un anno, da ieri l’ambulatorio è diventato ufficialmente una struttura Asl, dove lavorano in team una biologa nutrizionista, un medico e una psicologa.

“L’ambulatorio  è dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni in sovrappeso o obesi – spiega Valeria Massei, responsabile Asl delle cure primarie per Piana di Lucca e Valle del Serchio – la sede è alla Casa della comunità di Marlia, nel comune di Capannori, e vi si accede con invio del proprio medico o pediatra. Accoglie pazienti della Piana di Lucca e della Valle del Serchio, e stiamo organizzando sedute specifiche anche nella Valle del Serchio, una volta ogni due mesi”.

Il team multidisciplinare dell’Asl segue i pazienti con un approccio integrato. “La prima cosa che vogliamo insegnare è una corretta educazione alimentare – sottolinea Francesca Milani, biologa nutrizionista – coinvolgendo tutta la famiglia. Il coinvolgimento familiare è fondamentale perché le scelte alimentari devono essere mantenute nel tempo per ottenere risultati duraturi. Saltare la colazione, per esempio, è una cattiva abitudine che poi squilibra i pasti per tutta la giornata. Essere consapevoli che una corretta colazione è fondamentale per l’alimentazione di chiunque, può aiutare tutta la famiglia a dedicare più tempo e cura a questo pasto”.

Articolo precedente
A Firenze apre studentato in ex Palazzo delle Poste di Michelucci
Articolo successivo
Livorno, sindaco Salvetti querela consigliere Perini (FdI)

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31177Cronaca18754Politica4202Cultura & Spettacolo3843Diritti2638Sanità2537

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI