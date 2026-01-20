A Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), nasce il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile.

Dopo 16 mesi di attività e circa 150 accessi in un anno, da ieri l’ambulatorio di Marlia è diventato ufficialmente una struttura Asl, dove lavorano in team una biologa nutrizionista, un medico e una psicologa. in Toscana quasi un bambino su quattro ha un eccesso di peso.

I dati sono allarmanti: secondo l’indagine Okkio alla salute condotta nel 2023 tra gli scolari delle classi terze primarie, in Toscana l’1,3% dei bambini presenta obesità grave, il 5,7% è obeso e il 17% è in sovrappeso. In altre parole, quasi un bambino su quattro ha un eccesso di peso. Per rispondere a questa tendenza, l’Asl, grazie alla partecipazione al progetto europeo Feast – che sostiene sistemi alimentari sani e sostenibili per l’individuo, la comunità e l’ambiente – ha avviato nel 2024, a Marlia nella zona di Lucca, in via sperimentale, il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile.

Dopo 16 mesi di attività e circa 150 accessi in un anno, da ieri l’ambulatorio è diventato ufficialmente una struttura Asl, dove lavorano in team una biologa nutrizionista, un medico e una psicologa.

“L’ambulatorio è dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni in sovrappeso o obesi – spiega Valeria Massei, responsabile Asl delle cure primarie per Piana di Lucca e Valle del Serchio – la sede è alla Casa della comunità di Marlia, nel comune di Capannori, e vi si accede con invio del proprio medico o pediatra. Accoglie pazienti della Piana di Lucca e della Valle del Serchio, e stiamo organizzando sedute specifiche anche nella Valle del Serchio, una volta ogni due mesi”.

Il team multidisciplinare dell’Asl segue i pazienti con un approccio integrato. “La prima cosa che vogliamo insegnare è una corretta educazione alimentare – sottolinea Francesca Milani, biologa nutrizionista – coinvolgendo tutta la famiglia. Il coinvolgimento familiare è fondamentale perché le scelte alimentari devono essere mantenute nel tempo per ottenere risultati duraturi. Saltare la colazione, per esempio, è una cattiva abitudine che poi squilibra i pasti per tutta la giornata. Essere consapevoli che una corretta colazione è fondamentale per l’alimentazione di chiunque, può aiutare tutta la famiglia a dedicare più tempo e cura a questo pasto”.