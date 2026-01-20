A Firenze apre studentato in ex Palazzo delle Poste di Michelucci

Ha ufficialmente aperto a Firenze il nuovo studentato privato Camplus Firenze Pietrapiana, nato dalla riqualificazione del Palazzo delle Poste di via Pietrapiana, nel centro della città, che fu progettato dall’architetto Giovanni Michelucci e inaugurato nel 1967. Tra oggi e domani è previsto l’arrivo dei primi ospiti, nell’ambito di un accordo con un’associazione di università statunitensi, ma l’apertura vera e propria sarà a settembre. Si tratta della seconda struttura del network Camplus in città, dopo quella di via del Romito.

Il complesso, che occupa solo una parte dell’immobile, ha una superficie di circa 6.200 mq distribuiti su tre piani: 203 i posti letto complessivi, 182 in camere nello studentato, singole e doppie con bagni esclusivi e 21 in appartamento. Al momento non sono indicati i prezzi, neanche sul sito internet. Dalla società fanno sapere che le tariffe saranno pubblicate nei prossimi mesi in vista dell’apertura di settembre. Per il Campus Fortezza di via del Romito il costo per le lunghe permanenze, 11 mesi, varia tra i 13mila e i 14mila euro a seconda della soluzione scelta. All’interno dell’edificio, oltre a camere e appartamenti, anche una sala ricreativa-ristorativa, cucine collettive, sale studio, lavanderia, area fitness e depositi, oltre a un bar al piano terra aperto al pubblico.

“Con Camplus Firenze Pietrapiana si realizza uno spazio moderno, funzionale e aperto, pensato per rispondere in modo concreto ai bisogni abitativi degli studenti universitari – commenta il ceo e founder di Camplus Maurizio Carvelli -. La nuova struttura, con oltre 200 posti letto, rappresenta un contributo importante all’abitare studentesco. Vogliamo che diventi un luogo di crescita, incontro e scambio, capace di dialogare con il territorio e di aprirsi alla città, offrendo spazi e servizi accessibili anche al pubblico”.

La ristrutturazione dell’immobile è stata curata da Europa gestioni immobiliari, società del gruppo Poste italiane.