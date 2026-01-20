Manifestazione Per un Iran libero con Amnesty a Firenze

Dopo la partecipata manifestazione nazionale tenutasi a Roma il 16 gennaio scorso Amnesty International Toscana, insieme a diverse organizzazioni attive sul territorio, martedi 20 gennaio 2026 sarà presente in Piazza Sant’Ambrogio (dalle 18.30 alle 19.30) in occasione della mobilitazione “Per un Iran Libero” per esprimere solidarietà alla popolazione iraniana, che manifesta per reclamare diritti e giustizia sfidando la repressione più brutale.

“Dal 28 dicembre 2025 in Iran centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per reclamare migliori condizioni di vita, diritti, libertà e la fine della Repubblica islamica. Le autorità iraniane hanno scatenato una repressione mortale contro le proteste, ricorrendo all’uso illegale della forza, alle armi da fuoco e ad arresti di massa. Le forze di sicurezza hanno usato illegalmente fucili, pistole caricate con pallini di metallo e proiettili veri, cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e pestaggi per uccidere o intimidire persone che stavano manifestando in gran parte in modo pacifico. Nel blackout di internet continua a salire il numero di persone ferite o arrestate, gli obitori si riempiono e arrivano anche voci su imminenti condanne a morte”, si legge nella nota di invito alla mobilitazione.