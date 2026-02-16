Controradio Streaming
Grave infortunio in cava a Carrara: 54enne precipita da una bancata
ToscanaCronaca

Grave infortunio in cava a Carrara: 54enne precipita da una bancata

Il sorvegliante della cava Carbonera nel bacino di Miseglia è caduto per metri riportando trauma cranico e schiacciamento agli arti inferiori; trasportato in codice rosso a Cisanello con Pegaso, cosciente e non in pericolo di vita.

Momenti di paura questa mattina nel bacino marmifero di Miseglia per un grave incidente sul lavoro: un operaio di 54 anni, sorvegliante della cava Carbonera (numero 79), è caduto da una bancata di cava compiendo un volo nel vuoto di alcuni metri. L’allarme è scattato poco dopo le 8 presso la struttura nel cuore delle Apuane.L’uomo ha riportato un trauma cranico e uno schiacciamento degli arti inferiori nell’impatto con il terreno sottostante. Immediato l’intervento della centrale operativa 118, con un’ambulanza infermierizzata già in zona Fantiscritti-Miseglia seguita dall’elisoccorso Pegaso 03, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Il 54enne è rimasto sempre cosciente e, secondo i primi bollettini, non è in pericolo di vita.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Carrara, i carabinieri della stazione locale, la polizia municipale e gli operatori della Medicina del Lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest per i rilievi di sicurezza e la ricostruzione della dinamica. Le cause della caduta sono in fase di accertamento: potrebbe trattarsi di un passo falso o di un malfunzionamento di attrezzature, ma si attendono i risultati delle verifiche. Il bacino di Miseglia, tra i più attivi per l’estrazione di marmo bianco, registra spesso infortuni legati alle ripide bancate e alle condizioni precarie delle cave.

