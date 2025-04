Morte Bergoglio, Aduc denuncia ministro per minuto silenzio nelle scuole

‘Abuso di potere, i ragazzi non hanno potuto sottrarsi’: con questa motivazione l’associazione ADUC ha annunciato che presenterò una denuncia alla procura di Firenze.

Una denuncia nei confronti del ministero dell’Istruzione e del merito per “abuso di potere” in riferimento alla circolare che ordina di osservare nelle scuole di ogni ordine e grado un minuto di silenzio per la morte di papa Francesco il 26 aprile, giorno del funerale del pontefice, o oggi. La annuncia l’Aduc che la presenterà alla procura di Firenze.

“Da alcune notizie che ci sono pervenute, purtroppo è accaduto quanto non avremmo voluto accadesse – sottolinea in una nota il presidente Aduc Vincenzo Donvito Maxia -: obbligo con nessuna possibilità di non ottemperarvi. Questo nella scuola dove si può essere esentati dall’ora di religione cattolica. Per quanto ne sappiamo studenti, talvolta maggioranza anche in alcune aule, hanno chiesto di non parteciparvi e non solo non sono stati ascoltati, ma anche redarguiti spiegando loro che avrebbero dovuto sentirsi coinvolti col cuore e l’animo in questo ricordo del Papa cattolico”.

“E’ bene ricordare – osserva ancora il presidente Aduc – che la religione cattolica, per quanto sia la confessione più diffusa in Italia e per quanto ci hanno voluto far credere nell’informazione durante la settimana passata, non è la sola e non è maggioritaria, soprattutto a confronto con coloro che non fanno riferimento ad alcuna religione. Non solo, ma l’Italia è dal 1984 che non ha una religione di Stato, anche se in Costituzione, all’art.7, sono stati inseriti i Patti Lateranensi, che riconoscono un diritto costituzionale privilegiato dello Stato italiano con quello del Vaticano. Vedremo come finirà la denuncia che abbiamo presentato contro il ministero per abuso di potere”.