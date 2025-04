Consiglio Toscana, approvata seconda variazione di bilancio

Approvata nella notte dal Consiglio regionale la seconda variazione al bilancio 2025-27 della Regione Toscana, con abbinata l’integrazione al Defr 2025 e gli interventi normativi collegati.

L’assemblea si è espressa a maggioranza con il voto favorevole di Pd e Iv e quello contrario del centrodestra. Assente dall’aula M5s. La discussione si è protratta in notturna per il grande numero di ordini del giorno presentati in gran parte, 75 e tutti respinti, dal capogruppo Fi Marco Stella.

Nel complesso le modifiche agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 determinano un incremento dei volumi complessivi di entrata e di spesa per 6,4 milioni nel 2025, 13,6 milioni nel 2026 e 8,8 milioni. Per il 2025, ha spiegato il presidente della commissione bilancio Giacomo Bugliani (Pd) illustrando in aula gli atti, “se si va a vedere l’integrazione di risorse è di oltre 600 milioni per tutti i progetti regionali”. Tra le misure più significative, 8 milioni nel 2025 sono destinati al sostegno di comunità e territori colpiti dagli eventi del maltempo del 14 e 15 marzo scorsi, 39,4 milioni per la costituzione di un fondo per il rilancio e la competitività del sistema moda, 11 milioni dedicati alla cultura, 1 milione per il sostegno alle imprese del sistema neve, e 6,5 milioni per l’aumento di capitale di Firenze Fiera. Le coperture sono garantite attraverso il ricorso all’indebitamento per circa 10 milioni e dal recupero di 8,4 milioni di risorse libere derivanti dalla quota di cofinanziamento regionale alla programmazione comunitaria relativa al Pr Fesr 21-27, oltre all’utilizzo di accantonamenti di bilancio nell’ambito dei fondi di riserva: 15 milioni nel 2025, 3,4 milioni nel 2026 e 6,3 milioni nel 2027. Approvati anche una serie di emendamenti, in particolare quelli presentati dalla Giunta regionali con interventi per complessivi 1,7 milioni, che stanziano, tra l’altro, 200mila euro contro il rischio della cosiddetta “desertificazione” delle edicole, un contributo straordinario di 250mila euro al Comune di Colle Val d’Elsa (Siena) per sostenere il piano di riqualificazione e riapertura del Mattatoio comunale, e 800mila euro per la realizzazione di un sistema di difesa del tratto di costa dell’arenile di Marina di Massa (Massa Carrara).