Donzelli (FdI): Regionali? Centrodestra non si spaccherà

Il candidato di FdI per le Regionali in Toscana “Alessandro Tomasi è partito per la campagna elettorale con un lungo giro di ascolto. In FdI siamo convinti che sia il miglior candidato possibile per governare questa regione come merita di essere governata”. Lo ha detto l’on. Giovanni Donzelli a Firenze dopo una visita al carcere di Sollicciano

“Siamo tutti convinti che prima gli alleati convergono su Alessandro Tomasi meglio è ovviamente, ma ciascuno ha bisogno dei suoi tempi, non vogliamo forzare nessunoIl centrodestra non si spaccherà: né in Regione Toscana, né in altre regioni. Così il deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, parlando coi giornalisti delle Regionali dopo una visita al carcere di Sollicciano.

“D’altra parte – aggiunge Donzelli – ancora non c’è nemmeno la data delle elezioni. Potrebbe essere settembre come novembre o dicembre, quindi in base anche a questo, valutiamo”. “D’altra parte – ha concluso – vedo che anche a sinistra non è che tutti siano così convinti di Giani, quindi siamo molto più convinti di Tomasi quanto a sinistra lo siano di Giani”.

“Il giro di ascolto di Tomasi – spiega Donzelli – con categorie e gruppi sociali sta andando molto bene, anche oltre le aspettative. Con gli alleati siamo in contatto e in dialogo continuo”, “oggi in Consiglio regionale le opposizioni hanno scelto il nuovo portavoce unico, tutti insieme” e “quindi arriveremo presto anche a ufficializzare tutti insieme il sostegno del centrodestra a Tomasi”.