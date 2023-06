Mondo Convenienza, prosegue la protesta a Campi. Furgone investe manifestanti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Proseguono le proteste nel magazzino Mondo Convenienza a Campi Bisenzio, dove il livello della tensione, questa mattina, ha raggiunto livelli davvero preoccupanti. Nelle immagini pubblicate sulla pagina Facebook Si Cobas Firenze e Prato si vede un furgone investire il picchetto dei manifestanti.

“Il gesto criminale – si legge nel post – è avvenuto alle 8:15 al deposito di via Parco Marinella. Sono state prima sfondate le recinzioni del deposito per poi investire gli scioperanti sul marciapiede. Alla guida del furgone uno dei capi della società che ha l’appalto, mentre altri capi e caporali colpivano a calci e spinte i lavoratori. Un operaio in ospedale, diversi i contusi. Si è rischiato il morto”. Questa la cronaca di quanto accaduto a Mondo Convenienza a Campi Bisenzio. La persona non avrebbe riportato ferite gravi.

La denuncia del sindacato Sì Cobas riporta a proposito di Mondo Convenienza a Campi Bisenzio di “turni di 10/14 ore per sei giorni la settimana e di straordinari non pagati, in un gioco di appalti e subappalti su cui è necessario fare chiarezza. I lavoratori chiedono appunto chiarezza, trasparenza e tutela dei diritti e a loro l’amministrazione darà tutto il suo appoggio”. Va ricordato che queste persone lavorano in appalto per una società, la Rl2, che gestisce il servizio di facchinaggio e montaggio mobili per conto di Mondo Convenienza.

Nelle scorse ore era stata tentata una trattativa al tavolo della prefettura, ma, dopo quasi un’ora, i rappresentanti dei dipendenti e dell’azienda avevano abbandonato il tavolo senza raggiungere un’intesa. Per questo oggi sono riprese le proteste. Sul posto anche alcuni rappresentanti del collettivo di fabbrica Ex Gkn in segno di solidarietà coi lavoratori.

