Peretola, il Comune chiude un locale per problemi di ordine pubblico

Problemi di ordine pubblico e avventori gravati da precedenti penali. Queste le motivazioni che hanno portato il Comune di Firenze a revocare, su richiesta della prefettura, la licenza ad un bar nella zona di Peretola, frequentato da clientela malfamata.

La decisione, che riguarda un locale di Peretola finito al centro di alcuni fatti di cronaca e delle proteste dei cittadini, è stata presa in prefettura dal gruppo di lavoro istituito per valutare eventuali esigenze di pubblica sicurezza ed è stata convalidata in sede di Cosp. In questi mesi, spiega una nota di Palazzo Vecchio, il pool, coordinato dalla prefettura e composto da rappresentanti della questura, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale, ha disposto nuovi controlli e ha analizzato gli esisti dei numerosi sopralluoghi fatti nel corso del tempo in questa attività.

Lo stesso locale a Peretola era stato gravato anche da due sospensioni disposte dalla questura, ed è stato teatro anche di una violenta lite con il ferimento di uno degli avventori mentre, in un’altra occasione, all’interno sono state rinvenute sostanze stupefacenti occultate all’arrivo della polizia. Alla luce di questo la prefettura ha richiesto la revoca della licenza che la direzione sviluppo economico del Comune ha notificato ai gestori. “Il lavoro di squadra premia sempre e ringrazio tutti per questo intervento che porterà maggiore sicurezza e serenità fra i cittadini” ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese.