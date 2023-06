Scontri a Praga, 16 tifosi della Fiorentina fermati dalla polizia

Era iniziato come un pomeriggio di festa, con le tifoserie di Fiorentina e West Ham in giro per Praga ad attendere la finale di stasera di Conference League. Ma nel corso della giornata la situazione è degenerata e non sono mancati gli incidenti.

In mezzo alla festa dei tifosi della Fiorentina e del West Ham c’è stato infatti qualche momento di tensione c’è stato in centro a Praga, per un presunto contatto tra le due tifoserie. La polizia in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San Venceslao, ha contenuto e identificato un centinaio ultras della Fiorentina, evidentemente ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini.

Sono sedici, secondo quanto ha riferito un portavoce della polizia della Repubblica Ceca, i tifosi della Fiorentina che sono stati fermati dopo gli scontri avvenuti in un bar di via Rytirska, nel centro della città, a pochi passi da piazza San Venceslao. Tre persone sono rimaste ferite. Gli altri componenti del gruppo di tifosi sono stati accompagnati alla fan zone e sono in corso le identificazioni.