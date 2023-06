Mondo Convenienza, lavoratori in sciopero a Campi

Sciopero in corso nel magazzino di Mondo Convenienza a Campi Bisenzio. Della questione si sta occupando anche il neo sindaco eletto nei giorni scorsi Andrea Tagliaferri. Una questione che riguarda da vicino una parte consistente del personale.

I lavoratori di Mondo Convenienza del magazzino di via Gattinella a Campi Bisenzio (Firenze), che garantisce i servizi di trasporto (autisti e facchini), sono quindi in sciopero e il sindaco di Campi Andrea Tagliaferri si è attivato “oggi – riporta una nota – richiedendo alla Regione Toscana di aprire un tavolo all’unità di crisi del lavoro della Regione in modo da esaminare la situazione denunciata dai lavoratori”.

“L’intenzione dell’amministrazione su Mondo Convenienza – prosegue la nota – è di coinvolgere anche le altre istituzioni del territorio e le organizzazione sindacali al fine di intervenire al meglio a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, per l’applicazione di un adeguato contratto nazionale di riferimento, per contrastare forme di precarietà più estreme, per rafforzare e valorizzare un lavoro di qualità basato sul rispetto dei diritti e la sicurezza”.

La denuncia del sindacato Sì Cobas riporta a proposito di Mondo Convenienza di “turni di 10/14 ore per sei giorni la settimana e di straordinari non pagati, in un gioco di appalti e subappalti su cui è necessario fare chiarezza. I lavoratori chiedono appunto chiarezza, trasparenza e tutela dei diritti e a loro l’amministrazione darà tutto il suo appoggio”.