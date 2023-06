Nardella: “Io Europarlamentare? Non chiedo poltrone”

“Non chiedo poltrone”. Questo, in sostanza, il senso del discorso di Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito della domanda su una sua possibile candidatura all’Europarlamento quando avrà finito anche il suo secondo mandato da primo cittadino.

“Ho un altro anno da fare come sindaco e devo lavorare su molte cose che abbiamo da realizzare a Firenze. Poi non sono quello che chiede posti. Sarà il partito e saranno i cittadini ad esprimere una volontà verso i propri rappresentanti”. Così Dario Nardella a L’Aria che tira quando gli è stato chiesto se si candiderà alle elezioni Europee.

Nardella ha poi parlato della questione fascismo. “Io non credo che ritorni il fascismo. Come tutte le epoche storiche appartengono al passato. C’è, però, un punto su cui tutti noi dobbiamo stare attenti, cioè la tentazione per il governo di usare un atteggiamento muscolare, violento che possa mettere a rischio anche la pluralità del dibattito democratico. Se ne è parlato a proposito della televisione pubblica, a proposito della cacciata anticipata del capo dell’Inps Tridico, oppure di Bettoni capo dell’Inail con un decreto, e così a proposito di tutta una serie di azioni che danno il senso di questo”.

Ancora Nardella. “Non mi scandalizzo – ha aggiunto il primo cittadino di Firenze -, ogni governo ovviamente esercita il diritto di assumere posizioni, con lo spoil system” ma “a volte ho la sensazione che questa preoccupazione venga esercitata con una certa violenza, con una certa muscolarità quando, invece, dobbiamo pensare a ciò di cui hanno bisogno i cittadini prima ancora che ai posti di potere da occupare alla velocità della luce”