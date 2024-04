www.controradio.it Il primo maggio in Toscana: cortei, comizi e feste in piazza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:43 Share Share Link Embed

Manifestazioni, comizi, concerti, e feste nelle piazze. La Toscana e i suoi sindacati si preparano al 1° maggio con iniziative e mobilitazioni sul territorio per parlare di diritti dei lavoratori, in Italia come in Europa. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è infatti il tema scelto di quest’anno scelto da CGIL, CISL e UIL.

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. È lo slogan scelto quest’anno da Cgil, Cisl, Uil che celebreranno il Primo Maggio in Toscana con tanti comizi, commemorazioni e manifestazioni. Il Segretario Generale della Cgil Toscana Rossano Rossi la mattina parteciperà al corteo di Empoli per poi recarsi a Livorno alla Festa internazionale dei Il Segretario Generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè terrà un comizio Pontassieve dove in seguito si terrà un corteo. A Montefalcone la manifestazione unitaria nazionale alla quale parteciperà Il reggente della Cisl Toscana Mattia Pirulli. A Firenze passeggiata in centro alle 17 fino alla Camera del Lavoro in Borgo dei Greci, dove si terrà una festa durante la serata, promossa da CGIL.

Sempre a Firenze l’appuntamento in via Mariti, alle 10, all’ingresso del cantiere dove lo scorso 16 febbraio morirono 5 operai. Il corteo, organizzato dall’Unione sindacale di Base, dai Cobas e da numerosi movimento come il Collettivo di Fabbrica GKN , sfilerà attorno all’area del cantiere per poi terminare in piazza Dalmazia, dove sono previsti interventi dal palco

Non mancheranno poi concerti gratuiti e feste nelle piazze Toscane. Livorno ospiterà la Festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici, organizzata dalla Cgil: l’evento è stato spostato a causa delle previsioni meteo avverse al The Cage. Le esibizioni si apriranno alle 16.30 con il live degli Unchained, seguiti da Luarte Project e Bobo Rondelli. A Lari in provincia di Pisa, la decima edizione della festa Rossa dalle 11 del mattino fino alle 23 di sera, incontri, conferenze e musica. A Capannori, torna il concertone In Piazza Aldo Moro. Vinicio Capossela, accompagnato da Fan Fath Al, sarà uno degli ospiti.