Pisa: via il Questore delle Cariche al corteo studentesco

Il questore di Pisa Sebastiano Salvo andrò a fare il questore a La Spezia. Il trasferimento, che ha coinvolto anche altri questori e dirigenti di Polizia, è stato deciso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza. A Pisa ci furono grandi polemiche sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione di un corteo studentesco lo scorso 23 febbraio, durante il quale si registrarono cariche degli agenti ai ragazzi che manifestavano. Alcuni minorenni rimasero feriti. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferì in Parlamento sull’accaduto. La procura di Pisa ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità sui fatti.

l provvedimento che coinvolge Salvo è all’interno di un giro di questori disposto oggi dal Dipartimento della Pubblica sicurezza. Raffaele Gargiulo è il nuovo questore di Pisa, Andrea Nicola Lo Iacono va ad Imperia, Carlo Ambrogio Enrico Mazza a Varese, Gianpaolo Patruno a Macerata, Giuseppe Felice Peritore a Trapani, Sabato Riccio a Sondrio, Sebastiano Salvo a La Spezia, Luigi Silipo a Viterbo, Fausto Vinci a Latina. Luigi Rinella è stato poi nominato reggente della Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, mentre Fabiola Mancone direttore del Servizio di polizia scientifica