Fimer, la rabbia di Giani: “Proprietà incapace, vada via”

La questione Fimer di Terranuova Bracciolini continua a tenere banco e di questo ha parlato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenuto a margine di una conferenza stampa questa mattina in Regione.

“Noi vogliamo che questa società venga passata di mano perché gli attuali proprietari in quattro anni hanno dimostrato di non essere capaci di portare avanti un patrimonio della Toscana”. Lo ha affermato proprio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito della situazione della Fimer di Terranuova Bracciolini (Arezzo). “Stamani ho parlato col ministro Urso – ha detto -, ci siamo ripromessi di rivederci a tempi brevi, l’ho trovato disponibile e comprensivo della situazione”.

L’auspicio di Giani è che “si possa procedere alla nomina di un amministratore straordinario e l’amministrazione straordinaria abbia piani poteri per poter finalmente passare la società a chi la sa gestire. Vi erano tre soggetti che si erano proposti per la Fimer: peraltro era stata la stessa proprietà, quindi oggi non può dire nulla, ad animare il rapporto con la McLaren, ma che sia la McLaren o sia un altro l’importante è il passaggio di mano”.

Secondo il governatore, infatti, “non c’è un problema di mercato, perché questi prodotti si vendono, non c’è un problema di competizione a livello nazionale e internazionale, perché i prodotti della Fimer sono altamente competitivi. C’è un problema di incapacità di gestione dell’azienda, di questa proprietà che onestamente in questi quattro anni che ha rilevato la Fimer dalla Abb si è caratterizzata per aver cambiato non so quante volte, sei o sette, il vertice dell’azienda, l’amministratore delegato e poi il consiglio d’amministrazione, e per aver fatto promesse, ma in realtà non ha fatto niente di concreto”.